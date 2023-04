Comment trouver plus rapidement les informations dont vous avez besoin avec la nouvelle recherche Microsoft Teams

Teams n’est pas une nouveauté sur notre site. Cette application est l’un des outils de communication et de collaboration les plus populaires au monde. Notamment dans le cadre du travail à distance et hybride. Il est aussi important que chaotique en raison de ses innombrables chats et canaux où les informations peuvent se perdre. Pour cette raison, Microsoft a annoncé une amélioration de l’expérience de recherche Teams, qui sera disponible à partir de juin de cette année.

La nouvelle recherche Teams a une interface utilisateur repensée qui se placera sur le côté droit de l’écran. On dira ainsi adieu à la recherche plein écran pour proposer une solution plus compacte pour ne pas perdre le focus sur ce que l’on faisait.

La refonte de la recherche arrive dans Teams en juin

Une nouvelle expérience de recherche permettra aux utilisateurs de rechercher un chat ou un canal spécifique et d’accéder plus rapidement aux résultats pertinents. Les résultats apparaîtront sur le côté droit afin que vous puissiez poursuivre votre flux de travail. Des améliorations telles que les mots-clés mis en évidence permettront à l’utilisateur d’explorer plus facilement les résultats.

Cela nous facilite la recherche dans Teams sans avoir à faire une recherche générale et à pouvoir la concentrer sur un certain domaine. Nous verrons si Microsoft parvient à frapper la clé dans ce domaine.

