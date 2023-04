Test du Honor Magic5 Pro : prêt à devenir un produit phare

La panne

4.4







8.8

Le Magic5 Pro est en concurrence dans un espace de smartphone phare de plus en plus encombré. Outre vivo, d’autres smartphones phares sont équipés du Snapdragon 8 Gen 2, offrant des niveaux similaires de performances CPU et GPU à tous les niveaux. Cependant, lors de mon test, l’appareil a fonctionné de manière excellente et je l’ai vraiment apprécié !

Vous devez aimer cette toute nouvelle série Magic5 d’Honor – c’est difficile de ne pas le faire. C’est un mastodonte chinois connu dans le passé pour avoir conçu certains des smartphones de milieu de gamme les plus performants du marché, mais cette année, ils ont décidé d’aller encore plus loin. Le Honor Magic5 Pro a été annoncé au MWC 2023, équipé du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Honor Magic5 Pro : Caractéristiques techniques

Logiciel.

(à la sortie) MagicOS 7.1 (basé sur Android 13.0) Afficher 6,81 pouces, 1 312 × 2 848 pixels

460 ppi, 120 Hz

OLED, HDRFormat : 19.54:9Matériau : verre1800 nits, 1,07 milliard de couleurs Opération Tactile, capteur d’empreintes digitales, scanner de visage, contrôle gestuel, Navigation à trois boutons, Navi-Dot SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

1 × Cortex-X3, 3,19 GHz

2 × Cortex-A715, 2,80 GHz

2 × Cortex-A710, 2,80 GHz

3 × Cortex-A510, 2,00 GHz

4 nm, 64 bits GPU Adréno 740 RAM 12 Go Mémoire 512 Go 1. Caméra Appareil photo principal de 50,3 MP (appareil photo grand angle). Capteur personnalisé de 1/1,12 pouce

f/1.6, AF, OIS Résolution vidéo : 3840 x 2160 (4k) à 60 FPS max. Résolution d’image : 8192 x 6144 pixels 2ème caméra Appareil photo ultra grand angle de 50,0 mégapixels f/2.0 3ème caméra Téléobjectif périscope 50,0 MP. f/3.0, AF, OIS, zoom optique 3,5x, zoom numérique 100x Modes de prise de vue Prise de vue en surbrillance, photographie AI, super grand angle, ouverture, vidéo multiple, prise de vue de nuit, mode portrait, photo, mode pro, vidéo, panorama, filtre, filigrane, numérisation de documents, photographie HDR, super macro, sourire, laps de temps, minuterie, film, ralenti, mode histoire Mise au point/Lumière Lampe de poche LED ainsi que lumière photo, mise au point laser 8 × 8 dToF, capteur de température de couleur 1ère caméra frontale Caméra de profondeur 12,0 MP + 3D, Flash d’affichage Prend en charge l’enregistrement vidéo 4k Résolution d’image : 4096 x 3072 pixels Modes de prise de vue Portrait, filtre, filigrane, photo sur sourire, réflexion spéculaire, minuterie, nuit GSM : 5G (NR), 4G (LTE, TDD/LTE FDD) Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, 2,4 GHz et 5 GHz Bluetooth 5.2 Emplacement A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Autres normes Effets sonores USB Type C, NFC, DTS:X Utra carte SIM Nano-SIM, eSIM Batterie 5000 mAh (nominal), 5100 mAh (typique),

batterie fixe au lithium polymère, Honor SuperCharge avec 66 watts, charge sans fil jusqu’à 50 watts Taille (L × H × P) 162,9 × 76,7 × 8,77 mm classe de protection IP68 Poids 219g

Paquet de base:

Téléphone intelligent Honor Magic5 Pro

Chargeur rapide 66W

Câble USB Type-C

Coque en silicone

Extracteur de plateau SIM

Documentation

Conception

Élégance. C’est la première pensée qui vient à l’esprit lorsque vous ouvrez pour la première fois le package principal du Honor Magic5 Pro. Il donne une apparence de conversation avec les yeux avec une bosse de caméra circulaire et la marque Honor sur le panneau arrière a l’air classique.

Le design est assez familier, avec un corps grand mais toujours facilement maniable avec des bords incurvés et une découpe perforée en haut au milieu de l’écran. Au dos, nous pouvons cependant voir quelques différences principales par rapport au Magic4 Pro ; au lieu de verre brillant, le dos utilise plutôt une finition mate qui est à la fois plus agréable à tenir et retiendra beaucoup moins les traces de doigts.

À l’arrière, nous voyons les trois objectifs principaux du Honor Magic5 Pro et sur l’original, les trois caméras s’intègrent bien dans l’aspect général. Sur la face supérieure se trouvent un émetteur infrarouge et les haut-parleurs. Le port de charge, l’emplacement pour carte SIM et les six petites ouvertures pour le micro et l’admission d’air sont placés en bas.

L’écran avant est équipé d’un panneau incurvé LTPO OLED de 6,81 pouces, avec prise en charge adaptative du taux de rafraîchissement. Un scanner d’empreintes digitales sous-écran y est placé et Face ID à l’aide de l’objectif 3D TOF présent sur le module selfie. Il comprend également un panneau couleur 10 bits qui offrira une expérience visuelle impressionnante, tandis que la société garantit également de fournir un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une excellente réponse tactile. Notez également que le niveau de luminosité peut aller jusqu’à 1800 nits de pointe, ce qui est plus que suffisant pour une utilisation extérieure prolongée.

Caméra

Honor l’appelle le système Star Wheel (ou Falcon Camera System), mais pour nous, c’est le bon vieux module de caméra. Il se compose de trois caméras 50MP avec un large, un ultra-large et un téléobjectif. L’appareil photo grand angle est équipé d’un capteur 1/1,12 plus grand avec une ouverture f/1,6, l’ultra-large obtient une ouverture f/2,0 plus lumineuse et le périscope utilise de la même manière une ouverture f/3,0 plus lumineuse.

Pour ceux qui aiment les photos/vidéos stables, l’appareil photo large principal est livré avec le support OIS, ainsi que le téléobjectif, faisant de l’ultra-large le seul capteur de la configuration sans OIS. Le nouveau système de caméra dispose également d’une nouvelle fonctionnalité appelée Falcon Capture, qui promet de pouvoir capturer une image nette d’un sujet en mouvement. J’ai testé l’autofocus continu sur l’appareil photo principal et j’ai obtenu d’excellents résultats.

Les caméras ultra-larges et téléobjectifs ne sont pas en reste non plus. On peut aimer l’objectif ultra-large doté d’une mise au point automatique, bien qu’il puisse être plus lent que le système PDAF de l’appareil photo principal. Si vous regardez le téléobjectif, il a PDAF et peut capturer d’excellentes images dans de bonnes conditions d’éclairage. Pour le mode nuit, les images sont toujours nettes et ont une excellente reproduction des couleurs. Cependant, des détails plus fins ont été perdus à la suite du traitement de l’image.

Plus de détails sur l’appareil photo de notre test

Les pixel-bins de la caméra principale de 50MP à 12,5MP par défaut. Les images sont nettes et les tons de couleurs sont également naturels. Le rapport de contraste n’est pas exagéré et je n’ai pas remarqué de netteté excessive. La prise de vue à 50MP capture plus de détails, mais elle peut sembler un peu bruyante lors de l’augmentation de l’ISO. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés par ses capacités d’enregistrement vidéo, le Honor Magic5 Pro prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K60 au format 21:9. L’OIS et la mise au point automatique continue précise offrent une excellente expérience de prise de vue vidéo.

Logiciel

Notre unité de test fonctionne sur Honor MagicOS 7.1, basé sur Android 13. En termes de logiciel, il est très fluide et facile à utiliser pour quelqu’un avec peu d’expérience. MagicOS dispose de nombreux modes permettant à l’utilisateur de personnaliser diverses fonctions d’interface.

L’interface offre des tonnes de fonctionnalités intéressantes qui permettront aux utilisateurs d’interagir avec différents éléments avec une réponse tactile fluide et un taux de rafraîchissement avancé. En parlant de capacités de stockage, le Magic 5 Pro de notre test est livré avec un espace UFS 4.0 de 256 Go à 512 Go, qui sera accompagné de 8 Go, 12 Go à 16 Go de RAM LPDDR5X.

Test du Honor Magic5 Pro :

Bien que je trouve certains des choix d’interface utilisateur d’Honor pratiques, certains sont étranges. Par exemple, j’aime la fonction de recherche d’honneur qui fera apparaître une zone de recherche lorsque vous glissez vers le bas depuis pratiquement n’importe où sur l’écran. Mais pour accéder à la nuance de notification, vous devez balayer vers le bas depuis le haut de l’écran – vous ne pouvez même pas utiliser un balayage à deux doigts. Ce qui me dérange à ce sujet, c’est que même si je désactive la fonctionnalité, je dois toujours aller jusqu’en haut pour faire tomber le panneau de notification.

Pour les performances de jeu, j’aime vraiment la façon dont le Honor Magic5 Pro peut suivre les jeux les plus exigeants. Même après avoir joué une variété de titres pendant des heures, le téléphone a toujours une bonne quantité de batterie et est confortable à jouer. J’ai essayé quelques jeux comme Asphalt 9: Legends et Wild Rift pendant une heure d’affilée sur le Honor Magic 5 Pro et cela a fonctionné sans problème avec beaucoup de batterie à revendre. J’ai aussi joué à Genshin Impact et de même, il n’y avait aucun problème même en jouant en ligne.

Pour être honnête, l’interface du logiciel me rappelle les grands lanceurs Android, qui fournissent différents packs d’icônes et transitions d’écran. C’est donc un plus pour moi.

Autonomie de la batterie du Honor Magic5 Pro

Lors d’une journée d’utilisation typique lors de notre test, qui consiste à jouer, à prendre des photos, à diffuser de la musique et des vidéos, le Honor Magic5 Pro tient facilement jusqu’à la nuit, avec environ 20 % d’autonomie. Si vous êtes plus conservateur avec l’utilisation de votre batterie, vous pouvez économiser deux jours d’autonomie.

Pour compléter toutefois la grosse batterie, Honor a inclus un chargeur rapide de 66W, qui permet de recharger complètement le téléphone en moins d’une heure (lors de mes tests de révision).

Test du Honor Magic5 Pro : conclusion

Le Honor Magic5 Pro est un smartphone phare bien équilibré doté d’excellentes spécifications. Les performances sont bonnes, offrent un objectif d’appareil photo décent, une capacité de stockage plus élevée, une prise en charge plus rapide et une qualité d’affichage irréprochable. Il a également une autonomie impressionnante, même pour un utilisateur invétéré.

Cependant, le Magic5 Pro est en concurrence dans un espace de smartphone phare de plus en plus encombré. Outre vivo, d’autres smartphones phares sont équipés du Snapdragon 8 Gen 2, offrant des niveaux similaires de performances CPU et GPU à tous les niveaux. Lors de mon test, cependant, l’appareil a fonctionné de manière excellente.

J’avoue cependant que le Honor Magic5 Pro est un solide smartphone phare, qu’il faut vraiment garder à l’esprit !

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine