Température record en Méditerranée en avril, +3°C par rapport à la moyenne historique : quels risques ?

La mer Méditerranée est « bouillante ». Les satellites de la mission Copernicus ont enregistré une température record, supérieure de 3°C à la moyenne historique. Que se passe-t-il et quels sont les risques.

1 crédit

Le 10 avril, la température de surface de la mer Méditerranée et celle de l’océan Atlantique oriental ont atteint un nouveau record dramatique : +3° Celsius par rapport à la moyenne de la période de référence. Depuis les relevés satellitaires, la Mare Nostrum et les eaux océaniques qui « caressent » l’Espagne et le Portugal n’avaient jamais atteint une telle température à cette période de l’année. Cela a été annoncé avec un « twitter » sur Twitter par le service de surveillance de l’environnement marin Copernicus (CMEMS), la mission cogérée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne. Les données ont été collectées via le réseau satellitaire Sentinel.

Les valeurs « locales » ne sont pas surprenantes, étant parfaitement en ligne avec les anomalies globales inquiétantes enregistrées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour ce mois. La température moyenne de surface de toutes les mers et océans a en effet atteint le record sensationnel de 21,1° Celsius entre le 1er et le 6 avril, comme en témoigne la carte dynamique élaborée par le Maine Climate Office – Climate Change Institute de l’Université du Maine. Début avril 2016 (record précédent) il faisait 21°C ; en 2020 de 20,9°C ; en 2022 de 20,08°C ; en 2013 20,6°C ; en 2000 20,4°C ; en 1989 20,1°C. Il y a donc une tendance nette et évidente à l’augmentation de la température moyenne des bassins terrestres, constante et progressive.

Des sauts de 0,1 ou 0,2°C peuvent sembler minimes, mais en fait, changer la température moyenne de masses d’eau aussi gigantesques nécessite une immense accumulation de chaleur/d’énergie. C’est le résultat du réchauffement climatique catalysé par le changement climatique déclenché par les activités humaines : il a en effet été confirmé par plusieurs études que ce sont les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre – comme le méthane – qui déterminent l’augmentation de températures, à cette époque environ 1,2 ° C par rapport à l’époque préindustrielle. Le seuil critique de 1,5°C, au-delà duquel les conséquences du changement climatique seront catastrophiques et irréversibles, se rapproche et nous ne pourrons probablement pas éviter de le dépasser même si nous commencions à réduire fortement les émissions . Cependant, il reste primordial de pouvoir contenir au maximum cette augmentation, en abandonnant les énergies fossiles et en se tournant vers les sources renouvelables. Après tout, le changement climatique est une menace existentielle pour l’humanité.

Crédit : Université du Maine

La valeur anormale des températures de surface des mers et des océans est également liée à un autre facteur, à savoir la fin de l’effet protecteur de « La Nina », phénomène océanique et atmosphérique qui provoque un refroidissement de l’eau dans une vaste zone tropicale de l’océan Pacifique, capable d’influencer le climat mondial. Ce phénomène s’oppose au plus célèbre « El Nino », qui provoque au contraire un échauffement de l’eau. Avec la fin de la Nina, qui a des cycles de plusieurs années, les experts estiment que les conséquences néfastes du changement climatique apparaîtront avec plus de force. Et la température record de la mer d’avril 2023 le prouve.

« Le récent « triple plongeon » de La Niña a pris fin. Cette vague de froid prolongée abaissait les températures de surface moyennes mondiales malgré l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Maintenant que c’est fini, nous verrons probablement le signal du changement climatique arriver fort et clair », a déclaré le Dr Mike McPhaden de la NOAA au Guardian. « Ce que nous voyons maintenant, c’est l’émergence d’un signal de réchauffement qui révèle plus clairement l’empreinte de notre interférence accrue avec le système climatique », a fait écho le professeur Matthew England de l’université de Nouvelle-Galles du Sud, commentant les données relatives au record de température enregistré. en avril.

L’augmentation de la température des mers et des océans a des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes et sur l’humanité dans son ensemble : elle accélère la fonte des glaces avec pour conséquence une élévation du niveau de la mer ; augmente la fréquence et la violence des ouragans, « Medicane » (ouragans méditerranéens), tornades, inondations et autres phénomènes météorologiques catastrophiques ; implique le blanchiment des coraux dans les récifs coralliens ; modifie les courants en changeant la disponibilité des nutriments pour les animaux marins; il influence les migrations ; réduit la disponibilité des stocks de poissons et bien plus encore. Et ce ne sont là que quelques-uns des effets du changement climatique, qui risquent d’entraîner la fin de la civilisation d’ici quelques décennies.

