Pourquoi le cancer est un ennemi si difficile à vaincre : « Capacité d’évolution presque infinie »

En analysant le cancer du poumon depuis 9 ans, une équipe de recherche britannique a mis en évidence les capacités exceptionnelles du système immunitaire à se propager, à s’éviter et à évoluer.

Le cancer a une capacité « presque infinie » d’évoluer et pour cette raison il est peu probable qu’il obtienne une guérison universelle, du moins en peu de temps ; mieux se concentrer sur la prévention. C’est, en un mot, le raisonnement énoncé à la BBC par le professeur Charles Swanton, professeur au Cancer Research UK Lung Cancer Center of Excellence de l’University College London et auteur principal d’une étude vaste et approfondie sur les maladies oncologiques : TRACERx. Les scientifiques ont suivi l’évolution du cancer du poumon – en particulier du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) – chez de nombreux patients pendant neuf ans, les laissant littéralement déconcertés par la capacité de la maladie à évoluer, à échapper au système immunitaire et à se propager dans le monde entier. par les métastases, qui sont responsables de la plupart des décès liés au cancer.

« Je ne veux pas paraître trop sombre à ce sujet, mais je pense – étant donné les possibilités presque infinies dans lesquelles une tumeur peut évoluer, et le très grand nombre de cellules dans un cancer à un stade avancé, qui pourrait être de plusieurs centaines de milliards – que la prise en charge de tous les patients atteints d’une maladie avancée est une tâche extraordinaire », a commenté le professeur Swanton au réseau britannique, soulignant qu’il n’était pas convaincu qu’il serait en mesure de lui trouver ces remèdes universels. « Si nous voulons avoir un impact maximal, nous devons nous concentrer sur la prévention, la détection précoce et la détection précoce des récidives », a ajouté l’expert. Des propos qui tranchent avec l’annonce de la disponibilité d’ici 2030 de vaccins à ARNm « très efficaces » contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et d’autres pathologies. Ce n’est pas un hasard si le généticien Giuseppe Novelli de l’Université de Tor Vergata, dans une interview avec AGI, a immédiatement souligné l’importance de ne pas céder au triomphalisme et à l’enthousiasme facile.

Le cancer tue environ 180 000 personnes chaque année en France (100 000 hommes, 80 000 femmes) et figure parmi les principales causes de décès. Parmi les principaux « Big Killers », il y a le cancer du poumon, qui tue plus de 80 personnes chaque jour dans notre pays, 34 000 chaque année. Les scientifiques de l’étude TRACERx se sont concentrés sur 126 cas de cancer du poumon NSCLC parmi plus de 400 patients atteints d’une maladie métastatique, en les comparant à 144 cas de cancers non métastatiques. Dans 25 % des cas, les métastases « ont divergé tôt » de la tumeur primaire, en particulier chez les fumeurs et les tumeurs de plus petit diamètre, inférieures à 8 millimètres. « La dissémination polyclonale, associée à la récidive de la maladie extrathoracique, a été retrouvée dans 32 % des cas. La maladie primaire des ganglions lymphatiques a contribué à la récidive métastatique dans moins de 20 % des cas, ce qui représente une caractéristique du potentiel métastatique plutôt qu’une voie de récidive/progression ultérieure de la maladie », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude.

À la lumière de ces preuves, le professeur Swanton et ses collègues soulignent l’importance de surveiller l’évolution du clone métastatique dans les tumeurs primaires – en distinguant la propagation monoclonale et polyclonale – et de concevoir de nouvelles stratégies pour cibler les métastases. À partir des analyses, les scientifiques ont déterminé que les cellules les plus agressives de la tumeur initiale sont celles qui se sont ensuite propagées au reste du corps ; que les tumeurs avec le plus de mutations sont celles qui présentent le plus grand risque de récidive ; et que la présence de fragments d’ADN tumoral dans la circulation sanguine pourrait anticiper la manifestation de la récidive au scanner d’environ 7 mois. Les auteurs de l’étude ont été très surpris par l’adaptabilité et l’évolution du cancer, c’est pourquoi ils pensent que la découverte d’un remède universel est peu probable. Les détails de la recherche « L’évolution des métastases du cancer du poumon non à petites cellules dans TRACERx » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature.

