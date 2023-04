DxOMark : Oppo Find X6 Pro est le nouveau roi de la photographie sur smartphone

Les utilisateurs de smartphones considèrent aujourd’hui les performances photographiques comme un aspect essentiel lors du choix et du jugement d’un appareil. DxOMark a toujours été une source fiable pour juger du secteur photographique des smartphones, grâce à ses analyses techniques détaillées. Récemment, le classement DxOMark a couronné un nouveau roi. L’OPPO Find X6 Pro, le tout nouvel appareil haut de gamme, a été officiellement lancé en Chine. Et il gagne déjà en popularité pour ses excellentes performances photographiques.

Révolutionner la photographie sur smartphone : l’Oppo Find X6 Pro prend la couronne DXOMARK

L’OPPO Find X6 Pro a reçu un score total de 153 points, ce qui le place légèrement devant le Honor Magic 5 Pro. Il surpasse le Pixel 7 Pro de six points et l’iPhone 14 Pro Max de sept points. Lors des phases de prise de vue, il a marqué le partiel le plus élevé, égal à 153 points, et 154 en phase de zoom. De plus, l’enregistrement vidéo est également excellent, avec un score partiel de 148 points.

L’analyse complète de DxOMark a révélé de nombreux aspects positifs de l’OPPO Find X6 Pro. L’appareil dispose d’une excellente stabilisation vidéo, d’un niveau de détail exceptionnel, même dans des conditions de faible luminosité. Et le zoom a des performances exceptionnelles grâce au capteur dédié. L’autofocus est toujours rapide et précis, et l’appareil a fait un grand pas en avant dans la gestion des situations avec peu de lumière ambiante.

Cependant, certains domaines doivent encore être améliorés. DxOMark a détecté certaines instabilités dans les prises de vue et les vidéos dans des conditions environnementales spécifiques, et les tons chair ne sont pas naturels dans certaines conditions de prise de vue.

De plus, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les aspects techniques de l’analyse menée par DxOMark, le rapport complet est disponible. Le rapport comprend également des échantillons intéressants. Vous trouverez ci-dessous un résumé graphique des tests effectués. Dans l’ensemble, l’OPPO Find X6 Pro s’est avéré être un excellent appareil pour la photographie. Mais il y a encore place à l’amélioration.

Caractéristiques clés de la caméra :

Primaire : capteur 50MP 1″, objectif à ouverture f/1.8 équivalent 23mm, OIS

Ultra-large : capteur 50MP 1/1.56″, objectif à ouverture f/2.2 équivalent 15mm

Télé: capteur 50MP 1 / 1,56 « , objectif à ouverture f / 2,6 équivalent 65 mm

Vidéo : résolution jusqu’à 4K à 60 ips (testé en 4K/30 ips)

Avantages

Excellent détail en photo, zoom et vidéo, même en basse lumière

Bruit d’image bien maîtrisé dans toutes les conditions

Autofocus fiable et rapide en photo et vidéo

Bel effet bokeh avec de bons détails sur le sujet

Stabilisation vidéo efficace

Les inconvénients

Manque de contraste sur les portraits rétroéclairés

Quelques instabilités d’exposition en photo et vidéo

La faible profondeur de champ indique que les photos de groupe doivent être prises de loin pour que tout le monde soit au point

Tons de peau non naturels dans certaines conditions

Différences de plage dynamique entre la capture et l’aperçu de l’image

OPPO Find X6 Pro contre iPhone 14 Pro

L’Oppo Find X6 Pro a remporté la première place du classement DXOMARK Camera pour smartphones. Cela est dû à ses performances globales exceptionnelles et à ses améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Le téléphone est une excellente option pour les photographes qui souhaitent capturer des paysages et des portraits avec beaucoup de détails naturels dans toutes les conditions d’éclairage.

Le dernier produit phare d’Oppo utilise de grands capteurs d’image sur tous les modules de caméra, ce qui contribue à d’excellents résultats de texture et de bruit en photo, zoom, bokeh et vidéo. Lors des tests, les détails fins ont été conservés de manière impressionnante et les niveaux de bruit ont été maintenus à un niveau très bas. Cela fait du Find X6 Pro le meilleur smartphone à ce jour en termes de compromis texture/bruit, même en basse lumière. Ce qui lui vaut le meilleur score pour les performances en basse lumière.

Le Find X6 Pro s’est également très bien comporté dans Zoom. Comme ses prédécesseurs, le nouveau produit phare d’Oppo utilise une focale assez courte sur le module télé caméra et propose un module ultra large. Les grands capteurs de ces modules sont capables de collecter beaucoup de photons et donc d’informations d’image. Cela indique que les détails fins sont bien préservés non seulement lors de la prise de vue avec le module principal. Mais à tous les facteurs de zoom, dans toutes les conditions d’éclairage. L’Oppo a également livré de très belles images bokeh, avec une excellente netteté et une segmentation précise du bokeh.

Les résultats impressionnants du Find X6 Pro dans le protocole de test ont conduit à des comparaisons avec d’autres téléphones phares de la base de données DXOMARK. Le Vivo X90 Pro+ et le Xiaomi 13 Pro ont été utilisés pour défier les performances d’Oppo en matière de compromis texture/bruit et de faible luminosité. Et de montrer à quel point les capacités des capteurs sont bien utilisées.

Lors de l’évaluation de la qualité du zoom, le principal concurrent de l’Oppo Find X6 Pro est le Honor Magic5 Pro. Les deux appareils offrent des performances constantes dans toutes les conditions, de la gamme super large à moyenne. De plus, la qualité du traitement HDR et la vitesse d’obturation sont essentielles à la qualité de l’image, et le Honor Magic5 Pro affiche des résultats exceptionnels. Des comparaisons de mise au point sont également faites avec le Huawei Mate 50 Pro, dont la technologie d’ouverture variable adapte la profondeur de champ au contenu de l’image.

En vidéo, le Find X6 Pro est comparé à l’iPhone 14 Pro d’Apple, qui est toujours classé n°1 en vidéo. Les deux téléphones ont des technologies vidéo différentes, Apple utilisant un format de visualisation HDR-10 bits et Oppo restant en toute sécurité avec un format vidéo SDR-8 bits. Malgré ces formats très différents, il était intéressant de voir comment le Find X6 Pro repoussait les limites de sa technologie vidéo pour pouvoir offrir un compromis texture/bruit au top et des performances impressionnantes dans des conditions de faible luminosité qui correspondaient presque aux performances de l’iPhone 14 Pro. .

Dans l’ensemble, l’Oppo Find X6 Pro est un excellent smartphone pour les photographes qui souhaitent capturer des photos et des vidéos de haute qualité dans toutes les conditions d’éclairage. Ses grands capteurs et ses performances impressionnantes en matière de compromis texture/bruit et de faible luminosité en font un smartphone de premier plan dans le classement DXOMARK Camera.