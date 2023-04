AMD vise Nvidia et souligne l’importance de la VRAM dans les jeux modernes

En bref : comme le RTX 4070 de Nvidia devrait être lancé demain avec 12 Go de GDDR6X, AMD a décidé que c’était le bon moment pour tenter son rival en soulignant la quantité de mémoire nécessaire aux nouveaux jeux lorsqu’ils sont joués à des résolutions plus élevées. Team Red note que ses cartes milieu à haut de gamme ont plus de VRAM que les équivalents de Nvidia, bien que certains de ses résultats de référence ne correspondent pas exactement aux nôtres.

Dans un article intitulé « Building an Enthusiast PC », AMD écrit que les besoins en mémoire des cartes graphiques augmentent à mesure que l’industrie du jeu adopte des textures de qualité cinématographique, des shaders complexes et des sorties à plus haute résolution.

Le message met en évidence certains des jeux récents les plus gourmands en VRAM et leur utilisation maximale de la mémoire lors de la lecture en 4K : Resident Evil 4 (15,2 Go/17,5 Go avec RT), The Last of Us Part 1 (11,2 Go) et Hogwarts Legacy ( 11,2 Go/15,5 Go RT activé). Il note que sans suffisamment de mémoire vidéo pour jouer à des jeux à des résolutions plus élevées, les joueurs sont susceptibles de rencontrer des fps inférieurs, des pop-in de texture et même des plantages de jeu.

En tant que tel, AMD a répertorié lesquelles de ses cartes sont les mieux adaptées à différentes résolutions : la série 6600 avec ses 8 Go de VRAM pour 1080p, la série 6700 (12 Go) pour 1440p et la 6800 et plus (16 Go +) pour 4K. Les dernières cartes Radeon, les RX 7900 XT et RX 7900 XTX, contiennent respectivement 20 Go et 24 Go de VRAM.

Le message ne manque pas l’occasion de souligner la différence de prix entre les cartes AMD et celles de Nvidia. Une comparaison de référence est entre le 849 $ RX 7900 XT (20 Go) et le 799 $ RTX 4070 Ti (12 Go), bien que trouver ce dernier à ce prix ne soit pas facile.

Les graphiques de référence couvrent 32 jeux « sélectionnés » à 4K. AMD veut évidemment bien paraître ici, d’où les notes détaillées sur les différentes configurations système utilisées dans les tests. Par exemple, son graphique RX 7900 XT contre RTX 4070 Ti a l’ancienne carte 10,1 % plus rapide en moyenne à 4K, tandis que nos propres résultats placent la différence à seulement 3 % en faveur de la Radeon.

C’est une histoire similaire avec le RX 7900 XTX contre le RTX 4080. AMD a sa carte en avance de 7,6 % en moyenne ; nos tests mettent la Radeon à peine 1% plus rapide. C’est quand même quelques centaines de dollars moins cher que la carte Nvidia.

Bien que la taille de la mémoire des cartes graphiques puisse faire une différence, en particulier lors de la lecture en 4K, ce n’est pas le seul facteur. AMD contient généralement plus de VRAM dans ses cartes, mais cela n’empêche pas les équivalents de Nvidia de correspondre et, dans certains scénarios, de surpasser les produits de ses concurrents. Cependant, nous sommes d’accord avec l’affirmation d’AMD d’offrir de meilleures performances par dollar dans le haut de gamme – seuls le RTX 3060 et sa version Ti offrent une meilleure valeur que les RX 6800 XT et 7900 XTX dans nos tests (ci-dessous). Il sera intéressant de voir à quel point le RTX 4070 fait bouger les choses.

