Découvrez le monde virtuel de Minecraft dans la vraie vie, avec New Pringles Suspicious Stew

Kellogg’s et Microsoft se sont associés pour créer une nouvelle saveur de Pringles inspirée du « Suspicious Stew » de Minecraft. Dans un communiqué de presse, la marque de snacks a déclaré que le nouveau produit « donnerait vie au ragoût emblématique ».

L’autre jour, ces deux marques emblématiques ont annoncé leur nouvelle aventure. Ils ont uni leurs forces pour créer Pringles® Minecraft Suspicious Stew, un mashup suspect. Les experts en saveurs de Pringles ont ajouté le délicieux goût Suspicious Stew à la collation bien connue pour une nouvelle expérience. Bien que cela devrait être un changement rafraîchissant pour les amateurs réguliers de Pringles, nous pensons que ce sera un excellent cadeau pour les fans de Minecraft.

Prenez une bouchée du ragoût suspect de Pringles

Soit dit en passant, c’est la toute première fois que Pringles et Minecraft se donnent la main. Ce que nous voyons dans le jeu vidéo s’est transformé en chips. Quant aux fans de Minecraft, c’est un excellent moyen de découvrir un nouveau goût et de savoir à quoi ressemble Suspicious Stew.

« Minecraft est aimé par une communauté de millions de personnes, dont beaucoup sont des fans de Pringles, nous avons donc offert une expérience de dégustation que les fans ne pouvaient qu’imaginer auparavant – le fameux ragoût suspect », a déclaré Mauricio Jenkins, responsable du marketing américain pour Pringles. « Nous nous sommes mis au défi d’apporter la saveur du ragoût suspect et de ses ingrédients à une forme croustillante, créant une expérience gustative si délicieuse que les joueurs et les non-joueurs de Minecraft en voudront plus. »

Suspicious Stew ne devrait rien signifier pour vous si vous n’êtes pas un joueur de Minecraft. C’est un aliment fictif qui donne aux joueurs un effet de statut (pensez boost de saut, vision nocturne, et plus encore !). Cela dépend de la fleur utilisée pour le fabriquer. Mais manger Pringles Minecraft Suspicious Stew dans la vraie vie ne vous donnera aucune capacité de super-héros.

Pringles Minecraft Suspicious Stew sera mis en vente dans les stores américains dans les prochains jours. Vous pouvez également suivre @Pringles et @Minecraft sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur les différentes promotions et autres.