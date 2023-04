Le marché des PC plonge au premier trimestre 2023 après le boom de la pandémie

Les ventes mondiales de PC ont chuté au premier trimestre 2023. Cela se démarque par rapport à la même période un an plus tôt, selon des rapports distincts d’IDC et de Canalys. La pénurie de composants, la concurrence des appareils mobiles et la saturation du marché après le boom de la demande pendant la pandémie sont quelques-uns des facteurs qui expliquent cette baisse.

La plus forte baisse depuis 2016

Selon IDC, les expéditions de PC ont chuté de 32,8 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, à 58,9 millions d’unités. Il s’agit de la plus forte baisse depuis le premier trimestre 2016, où une baisse de 33,4 % avait été enregistrée. Canalys propose un chiffre similaire, avec une baisse de 31,9% et 59 millions d’unités vendues.

Fabricant Ventes T1 2022 (millions) Ventes T1 2023 (millions) Variation interannuelle (%) Lenovo 23,9 15.7 -34,2 CV 18.4 13.2 -28 Dell 13.4 10.9 -18.9 Manzana vingt-et-un 10.8 -48,5 Autres 25 17.3 -30,8 Total 101.7 58,9 -32,8

Les principaux fabricants de PC ont subi des pertes importantes de leurs parts de marché. Apple a été le plus touché, avec une baisse de 48,5% selon IDC et de 46,7% selon Canalys. La société de Cupertino est passée de la vente de 21 millions de Mac au premier trimestre 2022 à seulement 10,8 millions au cours de la même période de 2023.

Lenovo a maintenu son leadership sur le marché, mais a également connu une forte baisse de ses ventes, en baisse de 34,2 % selon IDC et de 33,5 % selon Canalys. La société chinoise a vendu 15,7 millions de PC au premier trimestre 2023, contre 23,9 millions un an plus tôt.

HP arrive en deuxième position, en baisse de 28 % selon IDC et de 26,8 % selon Canalys. L’entreprise américaine a vendu 13,2 millions de PC au premier trimestre 2023, contre 18,4 millions sur la même période de 2022.

Dell est le seul constructeur à avoir réussi à limiter sa perte en dessous de 20 %, en baisse de 18,9 % selon IDC et de 18 % selon Canalys. La société américaine a vendu 10,9 millions de PC au premier trimestre 2023, contre 13,4 millions un an plus tôt.

Les raisons de l’effondrement

Les analystes s’accordent à dire que la baisse des ventes de PC est due à plusieurs facteurs qui affectent à la fois l’offre et la demande. D’une part, la pénurie mondiale de composants clés tels que les puces à semi-conducteurs a rendu la production difficile et les prix plus élevés. D’autre part, la concurrence des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes a rendu les PC traditionnels moins attrayants.

De plus, la demande de PC a été affectée par la comparaison avec le premier trimestre 2022, lorsqu’elle a explosé en raison du verrouillage de la pandémie et de l’augmentation du télétravail et de l’apprentissage à distance. Selon Canalys, les ventes de PC ont augmenté de 55 % en glissement annuel au cours de cette période. Maintenant que la situation sanitaire s’est normalisée dans de nombreux pays et que les restrictions ont été assouplies, la demande s’est modérée.

Les perspectives d’avenir

Malgré le marasme du premier trimestre 2023, les experts sont convaincus que le marché des PC se redressera à moyen et long terme. Selon IDC, les expéditions annuelles de PC atteindront 296 millions d’unités en 2023, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2022. Canalys est plus optimiste, prévoyant une croissance de 3 % à 304 millions.

Les fabricants devront s’adapter aux nouvelles tendances et aux nouveaux besoins des consommateurs et des entreprises pour maintenir leur compétitivité. Proposer des produits innovants, différenciés et personnalisés, profiter des opportunités des marchés émergents et dynamiser le segment des PC haut de gamme et hautes performances seront parmi les clés du succès.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :