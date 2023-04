EA Sports change la marque des jeux FIFA en EA Sports FC

Quand on pense à Electronic Arts (EA), beaucoup de jeux viennent à l’esprit. De plus, bon nombre de jeux de sport me viennent à l’esprit. Vous avez de nombreux jeux tels que FIFA, la série NBA 2K, PGA Tour, F1, NHL, Madden et UFC pour n’en nommer que quelques-uns. L’un des jeux les plus rentables et les plus célèbres d’EA doit être FIFA. Tout simplement parce qu’il y a un grand nombre de nations qui pratiquent le football et qu’il y a un grand nombre de fans de football – plus que vous ne le pensez.

Cependant, les choses ont changé pour le jeu de football populaire et aussi pour EA. Vous voyez, EA utilise la marque FIFA pour ses jeux de football depuis tant d’années, le dernier jeu est FIFA 23. Cependant, cela est en train de changer et EA n’utilisera plus la marque FIFA pour aucun de ses nouveaux football jeux que les studios prévoient de sortir à partir de maintenant. Donc, oui, nous verrons un EA Sports FC au lieu de FIFA 24 plus tard cette année.

Le changement de marque est maintenant en ligne et a également un nouveau logo qui sera visible sur les nouveaux jeux de football d’EA. Avec EA Sports FC, vous pouvez vous attendre à plus d’un millier de types de matchs de football sous l’égide du FC. Alors oui, vous pourrez voir des équipes de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga, de la CONMEBOL, de la Super League féminine de Barclay et de la NWSL, pour n’en nommer que quelques-unes.

Cela va en effet être un nouveau pas dans la bonne direction pour les jeux de football. Nous pouvons nous attendre à voir de nombreuses améliorations dans le gameplay, les joueurs ainsi que toutes les équipes que vous pouvez choisir de jouer dans le jeu. En regardant si les jeux auront de vrais joueurs de football, EA Sports FC a déclaré qu’il y aura tous les joueurs sous licence officielle sous cette nouvelle marque.

En ce qui concerne les joueurs et la base de fans, le jeu de football rebaptisé s’appellera toujours FIFA simplement parce que c’est un nom de marque qui est resté dans toutes les têtes pendant des années. Cela prendra évidemment un certain temps pour changer et cela aura un effet positif en fonction de la façon dont EA publiera le nouveau jeu de football plus tard cette année. EA Sports révélera également plus d’informations sur EA Sports FC plus tard en juillet.

En attendant, vous pouvez jeter un œil à la liste des différentes ligues qui seront disponibles dans l’EA Sports FC

AFA

Arkema

Bundesliga

Conmebol Libertadores

Conmebol Sudamericana

CSL

EFl

Ligue K

La Liga Santander

Ligue 1

MLS

première ligue

RSL

série A

SPFL

UEFA Ligue des Champions

Ligue de conférence Europa de l’UEFA

Ligue Europa de l’UEFA

Ligue des champions féminine de l’UEFA

Cela va être un grand changement dans le jeu de football et tout le monde est ravi de voir ce que l’EA Sports FC réserve à tous ses fans de football du monde entier.

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.