Apple publie la deuxième version bêta d’iPadOS 16.5 pour les développeurs

Il y a deux semaines, Apple a initialement commencé à tester iPadOS 16.5 sur des iPad compatibles. Aujourd’hui, le titan de la technologie a commencé à proposer la deuxième version bêta des mises à niveau incrémentielles aux développeurs. Évidemment, elle sera également publiée pour les bêta-testeurs publics dans quelques instants. Tout comme les mises à jour précédentes, nous pouvons nous attendre à de petits changements ainsi qu’à des améliorations à travers le système. Lisez la suite pour tout savoir sur la version bêta d’iPadOS 16,5 secondes.

Apple installe le nouveau firmware sur les iPad éligibles avec la version logicielle 20F5039e. La mise à niveau incrémentielle pèse 516 Mo, vous pouvez l’installer rapidement sur votre iPad. Si vous n’avez pas installé la première version bêta et exécuté sur iPadOS 16.4.1 stable, la mise à jour nécessite 4,86 ​​Go de taille de téléchargement.

Comme je l’ai dit plus tôt, pour le moment, la deuxième version bêta n’est disponible que pour les développeurs et sera également publiée pour les bêta-testeurs publics dans un jour ou deux. Comme toujours, Apple n’a partagé aucune information sur les modifications apportées aux notes de publication, mais vous pouvez vous attendre à de nouvelles fonctionnalités et améliorations avec cette mise à jour.

Selon la version bêta initiale, il apporte l’onglet dédié My Sports à l’application Apple News ainsi que la prise en charge de l’enregistrement d’écran peut être effectuée à l’aide de Siri. Nous pouvons nous attendre à quelques changements supplémentaires avec la version d’aujourd’hui, parallèlement aux améliorations apportées à l’ensemble du système.

Si vous possédez un iPad compatible, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour installer la version bêta d’iPadOS 16,5 secondes sur votre iPad.

iPadOS 16,5 secondes bêta développeur

Si vous souhaitez tester la nouvelle version bêta sur votre iPad éligible, il n’est pas nécessaire d’installer le profil bêta sur votre iPad. Au lieu de cela, vous pouvez suivre la nouvelle méthode pour installer la mise à niveau sur votre iPad. Si vous souhaitez installer la version bêta d’iPadOS 16,5 secondes, vous pouvez accéder à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle, puis sélectionner l’option Mises à jour bêta et choisir iPadOS 16 Developer Beta ou Public Beta.

Une fois cela fait, revenez à la section Mises à jour logicielles, puis la nouvelle mise à jour apparaît sur votre écran, appuyez sur l’option Télécharger et installer.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.