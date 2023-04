Les commandes de Xiaomi 13 Ultra ont augmenté de 50%

Alors que la date de lancement du dernier appareil mobile haut de gamme de Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra, se rapproche, il y a plus de rapports sur ce téléphone mobile. Rappelons que Xiaomi a lancé la série Xiaomi 13 en décembre dernier. À l’époque, la série ne comptait que deux modèles dont le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi est très occupé à s’approvisionner pour le nouveau Xiaomi 13 Ultra, qui sortira ce mois-ci. Selon sa chaîne d’approvisionnement, le volume global des stocks a augmenté de plus de 50 % depuis l’année dernière. Pour cette raison, les commandes de pièces vitales de Xiaomi ont considérablement augmenté. En utilisant le CMOS 1 pouce comme exemple, Xiaomi a utilisé plus de 70 % de la capacité de production de la chaîne d’approvisionnement.

Xiaomi 13 Ultra sera grandement le système de caméra

L’un des principaux arguments de vente du Xiaomi 13 Ultra est qu’il sera livré avec un nouveau système de caméra. Selon les rapports, l’industrie de la téléphonie mobile n’a jamais vu ce dernier système optique auparavant. Par ailleurs, la société utilisera l’objectif Summicron presque parfait de Leica, qui est actuellement un leader dans le domaine de l’imagerie mobile. Cet appareil combinera également plusieurs capteurs allant du grand angle au téléobjectif. Pour la première fois, Xiaomi peut atteindre une véritable qualité optique de luxe.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Le capteur principal de l’appareil photo est toujours le Sony IMX989 avec une semelle extérieure de 1 pouce. Mais cette fois, il sera doté de la technologie d’ouverture variable, qui vous permet de sélectionner la taille de l’ouverture lors de la prise de vue pour un meilleur effet de flou. Il offrira également une plus grande capacité à travailler avec diverses conditions d’éclairage.

Le Xiaomi 13 Ultra arbore également un appareil photo ultra grand angle, téléobjectif et téléobjectif périscope en plus de l’appareil photo principal de 1 pouce. Ces trois capteurs sont des Sony IMX858 et l’extrémité téléobjectif a également OIS. Ce sera sans aucun doute le téléphone mobile haut de gamme d’imagerie le plus puissant de toute l’histoire de Xiaomi. Il est crucial de noter que le Xiaomi 12S Ultra n’était auparavant vendu qu’en Chine. Cependant, le Xiaomi 13 Ultra sera lancé dans le monde entier. Cela en fera le premier modèle Xiaomi « Ultra » à être lancé dans le monde entier. En attendant le lancement officiel de cet appareil, les spécifications semblent jusqu’à présent correctes. Nul doute que le Xiaomi 13 Ultra fera sa marque sur le marché. Nous nous attendons à ce que cet appareil se vende très bien comme le Xiaomi 12S Ultra en Chine.