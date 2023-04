YouTube Premium ajoute 5 fonctionnalités pour changer votre expérience !

Utiliser YouTube sans abonnement premium peut être très ennuyeux à cause des publicités. Vous essayez de regarder une vidéo et il y a au moins deux publicités avant le contenu, si la vidéo est longue, vous serez probablement interrompu par plus de publicités. Cela seul sert déjà de catalyseur pour que les utilisateurs accèdent au niveau premium de l’entreprise. Mais cela ne vous suffit pas, YouTube Premium essaie de vendre son abonnement avec quelques fonctionnalités intéressantes pour enrichir votre expérience. Si vous êtes un utilisateur passionné de YouTube, il existe 5 nouvelles fonctionnalités qui peuvent rendre l’abonnement plus intéressant.

5 nouvelles fonctionnalités pour améliorer YouTube Premium, peut-il attirer plus d’abonnés ?

1 – Files d’attente vidéo

YouTube Premium a désormais ajouté un système de file d’attente sur les téléphones et les tablettes. Cela a été testé depuis janvier et fait enfin son chemin vers les utilisateurs. Il est disponible pour les ordinateurs via le site Web. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer une file d’attente de vidéos à lire, en ajouter de nouvelles et modifier les positions de celles que vous avez déjà. C’est une fonctionnalité intéressante qui devrait être améliorée au fil du temps.

2 – Intégration de Google Meet avec YouTube

La deuxième fonctionnalité à rejoindre la liste des fonctionnalités de YouTube est une intégration plus approfondie avec Google Meet. La nouvelle fonctionnalité permet aux membres Premium d’héberger des sessions Google Meet où tous les participants, qu’ils soient des utilisateurs Premium ou gratuits. Il permet à tous les participants de regarder la même vidéo YouTube. Dans quelques semaines, YouTube promet d’ajouter la fonctionnalité aux utilisateurs de FaceTime sur iOS via SharePlay.

3 – Reprendre la lecture

La troisième fonctionnalité donne aux utilisateurs la possibilité de reprendre leur visionnage exactement à l’endroit où ils se sont arrêtés. Cela semble trivial, mais croyez-moi, ce n’était pas disponible. La fonctionnalité est désormais disponible sur Android, iOS et dans la version Web.

4 – Téléchargements intelligents

Le quatrième nouvel ajout à YouTube Premium est surnommé « Téléchargements intelligents ». Il ajoute les vidéos recommandées directement à votre bibliothèque, prêtes à être visionnées hors ligne. La fonctionnalité vous aidera si vous oubliez de télécharger des vidéos avant vos voyages. Il convient de noter que cela était auparavant disponible, nous ne savons donc pas exactement ce qui est nouveau ici.

5 – Débit binaire 1080p amélioré pour les utilisateurs de YouTube Premium

La dernière fonctionnalité ajoutera un nouveau débit binaire pour les vidéos de résolution HD 1080p. Selon la société, cela rendra les vidéos « extra nettes et claires, en particulier pour les vidéos avec beaucoup de détails et de mouvement ». Cette fonctionnalité particulière atteindra les utilisateurs Premium dans les semaines à venir.

YouTube poursuit sa course pour faire du niveau Premium une option valable pour ceux qui apprécient le contenu de la plateforme de streaming. Nous verrons si cela suffira à augmenter le nombre d’abonnés actifs. La société a récemment ajouté la prise en charge multi-vues de YouTube TV dans le but d’attirer davantage d’utilisateurs de Sports. À la fin de l’année dernière, la société a commencé à travailler sur une fonctionnalité de paroles en direct pour YouTube Music.

YouTube Premium augmente le nombre d’abonnés chaque année

L’année dernière, le rapport de YouTube a confirmé le cap des 80 millions d’abonnés Music et Premium dans le monde, y compris les utilisateurs en période d’essai. Fait intéressant, il s’agit d’une augmentation de 30 millions de membres par rapport à 50 millions en 2021. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées viennent probablement à la lumière du succès de la plateforme. Par ailleurs, ce sont des avantages supplémentaires pour ceux qui profitent de la plateforme. YouTube Music fait de son mieux pour devenir une alternative valable à Apple Music et au leader Spotify.

En matière de streaming vidéo, YouTube est toujours l’une des principales plateformes. Sa polyvalence de contenu en fait l’une des plates-formes les plus solides pour toutes sortes de contenus, de streaming et de vies. Bien que le concurrent ait grandi avec des goûts de Twitch, YouTube conserve une position forte sur le marché. Nous sommes curieux de voir les chiffres annoncés par la société plus tard cette année.

