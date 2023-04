Game Pass pour PC s’étend à 40 nouveaux pays

Game Pass est le service d’abonnement de Microsoft qui offre un accès illimité à plus de 100 jeux console et PC de haute qualité, ainsi qu’EA Play et Xbox Live Gold. Le service a deux modalités : Game Pass pour console et Game Pass pour PC, qui proposent des catalogues différents selon la plateforme. Cependant, jusqu’à présent, Game Pass pour PC n’était disponible que dans 46 pays, tandis que Game Pass pour console atteignait 86.

Qu’est-ce que Game Pass pour PC et comment ça marche ?

Game Pass pour PC est la version du service d’abonnement de Microsoft axée sur les joueurs sur ordinateur. Pour 9,99 € par mois, les utilisateurs peuvent accéder à un catalogue de centaines de jeux PC, y compris les sorties le jour même de Xbox Game Studios, les titres emblématiques de Bethesda, un abonnement EA Play et des avantages exclusifs pour les membres.

Pour accéder à Game Pass pour PC, les utilisateurs téléchargent simplement l’application Xbox sur leur ordinateur Windows 10 ou Windows 11, ou se rendent sur xbox.com/play depuis leur navigateur Edge, Chrome ou Safari. Là, ils pourront voir le catalogue des jeux disponibles et choisir celui auquel ils veulent jouer. Les jeux peuvent être téléchargés et installés sur l’ordinateur, ou joués dans le cloud à partir de n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet.

Game Pass est déjà présent dans 86 pays

L’arrivée du service dans 40 nouveaux pays. Comme Microsoft l’a annoncé, Game Pass pour PC a été officiellement lancé sur 40 nouveaux marchés, dont de nombreux pays européens, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, comme la Croatie, l’Islande, la Libye, le Qatar ou l’Ukraine. Cela indique que Game Pass pour PC est désormais disponible dans 86 pays, tout comme Game Pass pour console.

Améliorer la qualité et les performances du cloud gaming. Microsoft met à niveau ses serveurs de jeux cloud avec des consoles Xbox Series X|S, ce qui permettra d’offrir une meilleure qualité d’image, des fréquences d’images plus élevées et une latence plus faible aux utilisateurs. De plus, le cloud gaming bénéficiera également de technologies telles que Auto HDR ou FPS Boost, qui améliorent l’apparence et la convivialité des jeux rétrocompatibles.

L’élargissement du catalogue de jeux disponibles. Microsoft ajoute constamment de nouveaux jeux à Game Pass pour PC, à la fois propriétaires et tiers. Quelques exemples récents sont Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Starfield ou encore Redfall. Par ailleurs, Microsoft pourrait également préparer l’arrivée des jeux PC sur Xbox Cloud Gaming.

Selon une récente annonce du patron de Xbox, Phil Spencer, Microsoft étend son partenariat avec l’opérateur britannique EE pour proposer des jeux PC développés par Activision Blizzard (suite à son acquisition) et Xbox à ses clients via le cloud gaming. Cela pourrait signifier que Microsoft travaille à ajouter des jeux sur PC à Xbox Cloud Gaming, ce que Nvidia fait déjà avec son service GeForce Now. De cette manière, les utilisateurs pouvaient accéder à un catalogue de jeux plus large et plus varié depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet, sans avoir à les télécharger ou à les installer.

Game Pass pour PC est l’un des services les plus intéressants et les plus prometteurs de la scène actuelle du jeu sur PC. Avec ces améliorations et nouveautés, Microsoft souhaite consolider sa position et offrir une expérience unique et intégrée avec l’écosystème Xbox. Nous serons attentifs aux prochaines actualités concernant ce service et nous vous en parlerons ici.

