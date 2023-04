Découvrez les meilleurs scooters électriques à acheter en 2023 !

Les scooters électriques sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, de plus en plus de personnes les choisissant comme mode de transport préféré. Cependant, avec le marché inondé de produits d’une fiabilité douteuse, trouver le meilleur scooter électrique peut être une tâche ardue.

Il existe de nombreuses marques disponibles, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Les prix varient considérablement, et la taille et le poids des scooters peuvent également varier considérablement. De plus, de nombreux scooters électriques sur le marché sont de mauvaise qualité et peuvent être dangereux. Rendre impératif de choisir judicieusement.

Pour faciliter la prise de décision, nous avons sélectionné les meilleures trottinettes électriques dans différentes catégories, correspondant à l’usage le plus courant. Le Ninebot Segway KickScooter P65E est le meilleur scooter électrique dans l’ensemble. Alors que le Xiaomi Mi Scooter 3 offre un bon rapport qualité-prix. Le Pure Air est le plus étanche, tandis que les minimoteurs Dualtron Victor sont les plus rapides. Le Ninebot Segway KickScooter E45E est le plus dynamique et le Xiaomi Mi Scooter Essential est le plus abordable. Enfin, le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est le dernier modèle de Xiaomi.

TOP scooters électriques à acheter en 2023

Le meilleur scooter électrique : Ninebot Segway KickScooter P65E

Vous cherchez le meilleur scooter électrique en 2023 ? Ne cherchez pas plus loin, car le Segway KickScooter P65E est le scooter électrique que nous recommandons. Cette trottinette électrique est un produit haut de gamme qui excelle dans sa construction, avec des matériaux d’excellente qualité et des finitions bien travaillées. De plus, les pneus tubeless offrent une bonne adhérence, assurant une conduite en douceur.

La configuration de conduite du P65E est facile à utiliser, car vous pouvez démarrer le scooter avec une carte NFC ou votre smartphone. Le scooter dispose de trois modes de conduite, les deux premiers limitant la vitesse. Les pneus compensent le manque de suspension et offrent une bonne adhérence, rendant la conduite à la fois agréable et dynamique.

La configuration de puissance du P65E peut atteindre 1000 W, ce qui le rend idéal pour tous les types d’utilisations. Le guidon est suffisamment large pour une prise en main confortable, permettant une maniabilité aisée. Avec l’application mobile et un support pour smartphone, vous pouvez vérifier votre vitesse de conduite, la puissance nécessaire et l’itinéraire parcouru.

Côté autonomie, le constructeur promet 65 kilomètres d’endurance. Certains tests confirment que le scooter peut effectivement atteindre cette distance, même si les conditions de conduite doivent être prises en compte. Le temps de recharge complet prend quatre heures et vous devrez prévoir un endroit dédié dans votre maison pour la recharge, surtout si vous vivez dans un appartement.

Le Segway KickScooter P65E est un scooter encombrant. Mais sa qualité et ses fonctionnalités en font aujourd’hui l’une des références du marché. Face à la concurrence de marques comme Xiaomi, Ninebot a le mérite de proposer une belle alternative. Cependant, le prix du P65E reste épineux, puisqu’il est vendu 1199 euros.

En conclusion, si vous recherchez une trottinette électrique de haute qualité qui offre de grandes performances, la Segway KickScooter P65E est celle qu’il vous faut. Sa construction de qualité supérieure, son excellente adhérence et sa configuration puissante en font une excellente alternative aux autres scooters électriques du marché. Le seul inconvénient est le prix, mais si vous êtes prêt à investir dans un produit de haute qualité, le P65E est un excellent choix.

Bon rapport qualité prix : Xiaomi Mi Scooter 3

Le Mi Scooter 3 est un nouveau scooter électrique qui a été annoncé à l’été 2021. Il est conçu pour remplacer le Mi Scooter 1S, qui est un modèle bien connu et respecté sur le marché. Les deux modèles se ressemblent beaucoup à l’extérieur, avec seulement quelques différences de couleur et un système de pliage repensé pour les différencier.

Le Mi Scooter 3 est un scooter électrique relativement léger, pesant 13,2 kg. Avec un pont compact qui oblige le cycliste à positionner ses pieds à angle droit. Le système de pliage est plus sécurisé qu’auparavant, mais il est un peu plus long à mettre en action. La petite taille du scooter le rend facile à ranger, mais il n’a pas de point de fixation sécurisé. Cela indique qu’il ne peut pas être accroché dans la rue et que le cycliste devra toujours l’emporter avec lui.

Le cockpit du Mi Scooter 3 est inchangé par rapport à son prédécesseur, et il est simple et efficace. Cependant, certains utilisateurs peuvent apprécier plus d’informations sur l’ordinateur de bord. La motorisation du scooter est la même que celle du Pro 2, avec un moteur de 300 W soit 50 W plus puissant que celui du 1S. Cela se traduit par un gain de puissance notable lors de l’accélération et permet au scooter de s’attaquer à des pentes allant jusqu’à 16%. Cela le rend plus polyvalent pour ceux qui vivent dans des villes très escarpées.

Le Mi Scooter 3 est stable, mais il n’a pas d’amortisseurs. Ceci, couplé à ses petites roues, peut causer des problèmes sur les surfaces pavées ou lors du franchissement de petits obstacles. Cependant, le système de freinage est assez efficace. L’autonomie du scooter est d’un peu plus de 20 km sur une seule charge, et il faut 5,5 heures pour remplir la batterie. Ceci est comparable à son prédécesseur.

Dans l’ensemble, le Mi Scooter 3 est un excellent remplaçant du Mi Scooter 1S. C’est un produit de qualité, bien équilibré et qui offre un bon rapport qualité-prix. Le seul vrai point faible de la trottinette est son autonomie, qui peut être un peu juste pour un usage quotidien.

Le plus étanche : Pure Air

Le scooter électrique Pure Air, fabriqué par la société britannique Pure Electric, se distingue parmi les autres modèles en raison de ses impressionnantes capacités d’étanchéité. Alors que les scooters électriques sont devenus de plus en plus populaires comme mode de transport, ils ne sont pas toujours adaptés à une utilisation par mauvais temps. Cependant, le Pure Air est l’un des rares modèles pouvant être utilisé toute l’année, même en hiver. Grâce à son imperméabilité.

En plus de ses capacités d’étanchéité, le Pure Air bénéficie d’un design simple mais efficace. Les finitions sont de haute qualité, ce qui en fait un choix fiable pour un usage quotidien. Le scooter est également solide et possède une certification IP64, ce qui le rend résistant aux éléments.

La Pure Air est une trottinette électrique assez facile à prendre en main, avec un équipement de qualité. Le plateau offre une excellente adhérence, et le phare à LED est fiable. Cependant, les poignées de préhension mettent un peu plus de temps à sécher. Plier le scooter peut être assez fastidieux, et son poids de 17 kilos le rend loin d’être idéal pour les transports en commun.

Quand il s’agit de rouler, le Pure Air est agile et facile à contrôler. Les 17 kilos de poids sont à peine perceptibles sur la route, ce qui permet une conduite douce et confortable. Même sous la pluie, le scooter est performant, avec sa limitation de vitesse à 25 km/h et ses roues en caoutchouc offrant une tenue de route optimale.

Un inconvénient du Pure Air est son autonomie limitée. Il ne peut couvrir qu’une distance de 20 kilomètres avec une seule charge, et il faut cinq heures pour recharger complètement le scooter. Cela le place derrière les autres modèles en termes d’autonomie.

Dans l’ensemble, le scooter électrique Pure Air de Pure Electric est une option fiable et bien conçue pour ceux qui recherchent un modèle étanche. Malgré son autonomie limitée, il se comporte bien sur la route et offre une conduite confortable et agréable.

Le plus rapide : Minimoteurs Dualtron Victor

Minimotors est une marque spécialisée dans les scooters électriques de grande puissance destinés à un public averti. L’un de leurs modèles les plus remarquables est le Dualtron Victor, connu pour sa vitesse exceptionnelle et son design sportif. Ce modèle est capable de rivaliser en vitesse avec un scooter électrique équivalent de 50 cc. Ce qui en fait un choix populaire pour ceux qui privilégient la vitesse et la performance.

Le Dualtron Victor est un scooter électrique d’une robustesse impressionnante, avec des suspensions affirmées qui assurent une expérience de conduite confortable. Son guidon large offre une prise en main optimale, tandis que son poids de 33 kg assure stabilité et maintien. Les pneus de 10 pouces avec chambres à air sont conçus pour offrir une excellente adhérence, ce qui facilite la navigation sur différents types de terrains.

L’une des forces les plus importantes de la marque est la puissance délivrée dans ses véhicules. Le Dualtron Victor est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 45 km/h, ce qui en fait un scooter électrique très performant.

En termes d’autonomie, la Dualtron Victor dispose d’une autonomie de 50 km, qui peut aller jusqu’à 60 km en fonction de divers facteurs comme la taille du cycliste et le trajet. La charge prend environ 8 heures, bien que cela puisse être réduit si vous investissez dans un chargeur supplémentaire. Cela en fait un scooter électrique idéal pour les déplacements en ville, en particulier pour ceux qui se déplacent entre la maison et le travail.

Le Dualtron Victor est disponible en deux versions, chacune avec une capacité de batterie et un prix différents. La première version est livrée avec une batterie 60V/24 Ah et est vendue 2390 euros. Tandis que la seconde version est proposée à 2699 euros et est livrée avec une batterie 60V/30 Ah.

Dans l’ensemble, le Dualtron Victor est un scooter électrique impressionnant qui offre une vitesse, une puissance et des performances exceptionnelles. Son design sportif, sa construction robuste et son expérience de conduite confortable en font un choix populaire pour ceux qui privilégient la vitesse et la performance. Bien que son prix élevé puisse être prohibitif pour certains, c’est un excellent investissement pour ceux qui recherchent un scooter électrique de haute qualité et performant pour leurs déplacements quotidiens.

Le plus dynamique : Ninebot Segway KickScooter E45E

Ninebot, le fabricant de scooters électriques, propose une gamme variée d’options pour répondre à différents budgets et cas d’utilisation. Parmi ces options se trouve le KickScooter E45E, qui est un modèle relativement plus abordable avec plusieurs caractéristiques intéressantes. Bien qu’il soit légèrement moins cher, le scooter possède toujours un design impressionnant et est facile à manipuler grâce à son poids de seulement 16 kg. L’expérience de conduite est confortable, ce qui en fait un excellent choix pour les trajets quotidiens.

L’avantage le plus significatif du Ninebot Segway KickScooter E45E est son autonomie annoncée de 45 kilomètres. Bien que cette valeur puisse varier en fonction de l’utilisation et de la consommation individuelles, certains tests ont montré qu’elle se rapproche assez de ce chiffre. Cependant, charger la batterie pendant sept heures peut être un inconvénient considérable pour certains utilisateurs.

En ce qui concerne la conduite, le KickScooter E45E est incroyablement agile et presque sportif. L’accélération est suffisamment puissante pour atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h, et sur terrain plat, le scooter se déplace rapidement. Sur les chemins vallonnés, cependant, sa vitesse peut diminuer. De plus, il est équipé de pneus pleins de 9 pouces qui empêchent les crevaisons. Mais ils peuvent compromettre l’adhérence du scooter sur la route.

Pour une utilisation quotidienne, le Ninebot Segway KickScooter E45E dispose d’une application dédiée qui fournit plusieurs fonctionnalités utiles. L’application comprend un mode d’alarme pour dissuader le vol, et les utilisateurs peuvent configurer le freinage électrique, régler la luminosité et même suivre le kilométrage total.

Dans l’ensemble, le Ninebot Segway KickScooter E45E est une excellente option pour ceux qui recherchent un mode de transport amusant et pratique. Malgré son prix relativement abordable de 545 euros, il propose plusieurs caractéristiques qui le distinguent des autres trottinettes électriques du marché.

Le modèle abordable : Xiaomi Mi Scooter Essential

Le scooter électrique Xiaomi Essential est une excellente option pour ceux qui ont besoin de faire de courts trajets. C’est la version la plus abordable des trois trottinettes électriques de la marque lancées en juillet 2020. S’il n’est peut-être pas aussi résistant et efficace que ses deux sœurs, c’est un très bon rapport qualité-prix puisqu’il est proposé à moins de 300 €. euros.

Le scooter a une autonomie annoncée allant jusqu’à 20 km. Mais en réalité, il ne peut parcourir que 15 km. Néanmoins, cette distance est plus que suffisante pour les trajets courts, comme les trajets domicile-travail. Le scooter a une vitesse maximale de 20 km/h. Ce qui est assez rassurant, et il est propulsé par un moteur de 250 W. Cependant, il n’est pas adapté pour grimper des pentes avec une inclinaison supérieure à 10 %.

L’un des avantages du Xiaomi Electric Scooter Essential est qu’il est le plus léger des trois scooters, ne pesant que 12 kg. Le scooter dispose d’un double système de freinage régénératif. Il permet de ralentir en douceur, et un système E-ABS sur la roue, qui assure une bonne stabilité lors du freinage.

En résumé, la trottinette électrique Xiaomi Essential est une excellente option pour les débutants et ceux qui n’ont pas encore expérimenté les joies des trottinettes électriques. Il est abordable, léger et dispose d’un bon système de freinage, ce qui en fait un compagnon fiable et satisfaisant pour les courts trajets.

Le dernier modèle de Xiaomi : Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

La dernière génération de scooters électriques Xiaomi est récemment arrivée sur le marché, avec un ensemble impressionnant de spécifications techniques, mais à un prix plutôt élevé. La conception du scooter est simple mais robuste, avec des roues de 10 pouces et un poids de 16,5 kg. Bien que la finition générale soit bonne, certains utilisateurs peuvent trouver que le manque de fonctionnalités de confort est un inconvénient.

Une fois que vous sortez le scooter sur la route, vous remarquerez que le Scooter 4 Pro offre un sérieux coup de poing avec une puissance de sortie maximale de 700 W, ce qui en fait le scooter le plus rapide de toute la gamme Xiaomi. Cependant, il est important de garder à l’esprit que le scooter est limité à une vitesse maximale de 25 km/h. Lorsqu’il s’agit de gérer les collines et les pentes, le scooter électrique fonctionne admirablement, mais il brille vraiment sur un terrain plat. L’expérience de conduite est douce et les freins sont très efficaces.

En termes de technologie embarquée, le scooter dispose d’un écran convivial qui affiche des informations importantes telles que la vitesse et l’autonomie. En utilisant l’application Xiaomi Home, vous pouvez accéder à une multitude de fonctions supplémentaires, telles que le freinage régénératif et le suivi du kilométrage.

Xiaomi affirme que le scooter a une autonomie de 55 kilomètres. Mais certains tests ont révélé une endurance légèrement inférieure d’environ 40 kilomètres. Cependant, il convient de noter que l’autonomie réelle dépendra de divers facteurs tels que la vitesse à laquelle vous voyagez, votre poids et la température extérieure. Charger la batterie du scooter à pleine capacité prend environ 9 heures.

Verdict

Dans l’ensemble, le choix du meilleur scooter électrique dépend de vos besoins et de vos préférences. En tenant compte de facteurs tels que le prix, la vitesse, la taille et la fiabilité, vous pouvez trouver le scooter électrique parfait pour vous.

Lorsqu’il s’agit de choisir un scooter électrique, il y a plusieurs facteurs importants à considérer. L’un des plus cruciaux est la durée de vie de la batterie, car cela déterminera la distance que vous pouvez parcourir avant de devoir recharger. Une autre considération clé est la motorisation du scooter, qui affectera sa vitesse et sa puissance.

Le type de roues du scooter est également un facteur important à prendre en compte. Les roues pleines sont généralement plus durables et nécessitent moins d’entretien. Alors que les roues gonflables peuvent offrir une conduite plus douce, mais peuvent être plus sujettes aux crevaisons.

Que vous recherchiez un moyen de transport fiable pour vos déplacements quotidiens ou que vous souhaitiez simplement une façon amusante de vous déplacer en ville, notre guide peut vous aider à prendre une bonne décision quant au scooter électrique qui vous convient. Alors pourquoi attendre ? Commencez à explorer vos options dès aujourd’hui et découvrez les nombreux avantages des scooters électriques pour le transport urbain.

