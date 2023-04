Adieu à une légende : Joseph Staten quitte Microsoft après avoir sauvé Halo Infinite

Joseph Staten est l’un des noms les plus reconnaissables de l’histoire de Halo. Cet écrivain et designer faisait partie de l’équipe originale de Bungie qui a créé la Master Chief Saga. Travail sur les scripts, les cinématiques et le doublage des trois premiers jeux. Il a également participé au développement de Destiny, le projet ambitieux de Bungie après sa séparation de Microsoft. Bien qu’une grande partie de son travail ait été abandonnée et remplacée avant sa sortie.

Joseph Staten, une vie liée à Halo

En 2014, Staten a rejoint Microsoft en tant que directeur créatif de la division Xbox, supervisant plusieurs projets exclusifs pour la console. Cependant, en août 2020, il revient aux sources en rejoignant l’équipe de 343 Industries. L’étude en charge de continuer avec Halo après le départ de Bungie. Sa mission était d’aider à terminer Halo Infinite, le jeu tant attendu qui avait subi plusieurs retards et critiques pour sa section technique.

Staten a assumé le rôle de chef créatif pour la campagne Halo Infinite. Apporter son expérience et sa vision pour façonner l’histoire et le gameplay du jeu. Leur travail acharné a porté ses fruits lorsque le jeu a été lancé en décembre 2021 et a été très bien accueilli par les critiques et les fans. Ils ont salué son retour aux sources de la saga et son monde ouvert. Cependant, le jeu a également eu des problèmes après le lancement, tels que le retard des modes coopératif et Forge, qui ne sont arrivés qu’en novembre 2022.

En janvier 2023, Staten a annoncé qu’il quittait 343 Industries suite à des licenciements au studio et qu’il retournait dans la division d’édition de Xbox. Pourtant, quelques mois plus tard à peine, il a surpris tout le monde en révélant qu’il quittait complètement Microsoft pour se lancer dans une nouvelle aventure. S’adressant à Twitter, Staten a remercié ses collègues membres Xbox pour leur support et leur compréhension et a promis de partager plus d’informations bientôt.

Hé les gens, je quitte effectivement Microsoft. J’aurai plus d’informations à partager bientôt, mais pour l’instant, je voudrais juste remercier tous mes @Xbox collègues pour toute leur compréhension et leur support alors que je me lance dans une nouvelle aventure. https://t.co/oMR0LXOzZb —Joseph Staten (@joestaten) 8 avril 2023

halo, un avenir incertain

Le départ de Staten laisse de nombreuses inconnues sur l’avenir de Halo. Une saga qui semble être entrée dans une période d’incertitude après le lancement d’Infinite. On ne sait pas s’il y aura plus de contenu pour la campagne du jeu ou comment l’histoire du Master Chief se poursuivra, qui a été laissée ouverte à de nouvelles menaces telles que The Endless. Il n’a pas non plus été confirmé s’il y aura une suite ou une spin-off en développement ou qui reprendra le projet.

Ce qui semble clair, c’est que Staten a rendu son dernier service à Halo : sauver Infinite du désastre. Redonner de l’éclat à une franchise qui a marqué une époque du jeu vidéo. Son départ indique la perte de l’un des vétérans les plus respectés et aimés des fans, qui lui souhaitent le meilleur dans sa nouvelle étape. Quel que soit son destin, Staten restera toujours dans les mémoires comme une légende de Halo.



