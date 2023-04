Huawei Nova 11 Ultra : le premier téléphone milieu de gamme avec connectivité satellite

Le Huawei Nova 11 Ultra est le modèle phare de la nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme de la société. Et selon l’initié Digital Chat Station, ce sera le premier du genre à prendre en charge les communications par satellite. Cette fonctionnalité le mettra à égalité avec les séries Mate 50 et P60, qui sont actuellement les seuls smartphones Huawei prenant en charge la communication par satellite. L’initié a confirmé que le Nova 11 Ultra recevra du verre Kunlun robuste, qui est plus résistant que le Gorilla Glass Victus 2 trouvé sur le Samsung Galaxy S23 Ultra et d’autres modèles phares. Il comportera également un objectif à ouverture variable dans l’appareil photo principal, permettant une meilleure qualité d’image.

Le Nova 11 Ultra de Huawei sera le premier smartphone milieu de gamme avec prise en charge de la communication par satellite

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, le Nova 11 Ultra n’aura pas la dernière plate-forme Snapdragon 8 Plus Gen 1 comme initialement annoncé. Au lieu de cela, il viendra avec la plate-forme Snapdragon 778G 4G. Cependant, le reste des spécifications est impressionnant. Le Nova 11 Ultra aura un écran OLED de 6,78 pouces. Avec une résolution de 2652 x 1200 pixels et une fréquence d’images de 120 Hz. Sa caméra frontale aura des capteurs avec une résolution de 60 et 8 mégapixels, et elle supportera un zoom 2x. Le système de caméra principal comprendra un capteur de 50 mégapixels avec une disposition RYYB et un objectif à ouverture variable. L’appareil aura une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge de 100 watts. Et il fera 7,99 mm d’épaisseur et pèsera 188 grammes.

Digital Chat Station a la réputation de prédire avec précision les spécifications et les dates de sortie des smartphones. L’initié a été le premier à annoncer les spécifications et les dates de sortie du Redmi K50 et du Xiaomi 12. Par conséquent, il est probable que les informations sur le Huawei Nova 11 Ultra soient fiables. Dans l’ensemble, le Nova 11 Ultra semble être un concurrent sérieux sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Avec des caractéristiques impressionnantes qui le placeront devant de nombreux modèles phares actuels.

