Le Galaxy S24 surpassera l’iPhone 15 avec une mise à niveau révolutionnaire du GPU

La série Samsung Galaxy S23 n’est sur le marché que depuis quelques mois, mais des rumeurs circulent déjà sur la prochaine génération du smartphone phare de Samsung, le Samsung Galaxy S24. Selon des initiés, Samsung a décidé de s’en tenir aux processeurs Qualcomm pour sa prochaine série phare. Tout comme il l’a fait avec le Samsung Galaxy S23. Le Samsung Galaxy S24 devrait être alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, avec quelques personnalisations mineures par Samsung pour augmenter sa puissance.

Le Snapdragon 8 Gen 3 serait équipé du GPU Adreno 750. Il est 50 % plus puissant que le GPU Adreno 740 du Samsung Galaxy S23. Le Snapdragon 8 Gen 3 aura également deux cœurs de pointe et une architecture plus équilibrée pour la gestion de l’alimentation. Cela devrait se traduire par une meilleure performance globale.

Rumeurs sur le Samsung Galaxy S24 : les processeurs Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2500 devraient révolutionner les performances des smartphones

Si ces rumeurs sont vraies, le Samsung Galaxy S24 pourrait être un véritable concurrent sur le marché des smartphones. Le Samsung Galaxy S23 a déjà atteint des résultats de référence presque égaux à ceux du processeur Apple A16, et une augmentation de 50% des performances du GPU pourrait placer le Snapdragon 8 Gen 3 devant l’Apple A17, le CPU qui sera probablement utilisé dans le iPhone 15.

S’il est encore trop tôt pour savoir avec certitude ce que Samsung réserve au Samsung Galaxy S24, il est clair que la société travaille dur pour en faire un digne successeur du Samsung Galaxy S23. Et Samsung ne s’arrête pas là – des rumeurs suggèrent que la société travaille également sur le processeur Exynos 2500. Il pourrait être utilisé dans la série Samsung Galaxy S25.

Le processeur Exynos 2500 se concentrera sur l’amélioration de l’efficacité plutôt que sur l’augmentation des performances. Samsung travaillerait sur l’optimisation du GPU AMD Radeon pour mieux répondre aux besoins d’un smartphone. L’objectif est de créer un processeur non seulement puissant, mais également efficace. Et capable de fournir une expérience utilisateur supérieure.

Dans l’ensemble, c’est une période passionnante pour être un fan de Samsung. Avec le Samsung Galaxy S24 et la rumeur du processeur Exynos 2500 à l’horizon, il est clair que la société se consacre à rester à la pointe du marché des smartphones. Nous avons hâte de voir ce que Samsung nous réserve ensuite.

