Une étude montre que les gens préfèrent parler à un humain plutôt qu’à une IA

Une patate chaude : les entreprises, les startups et les particuliers du monde entier adoptent l’IA générative à un rythme de plus en plus rapide. À l’avenir, une grande partie de ce que vous lirez aura probablement été créée par une machine, mais est-ce une bonne chose ? Selon une nouvelle étude, beaucoup de gens n’aiment pas s’ils croient qu’ils sont nourris avec du texte généré car ils trouvent la pratique peu sincère et inauthentique.

L’Université Cornell a mené l’étude, qui consistait à diviser un groupe de sujets de test en 219 paires. Chaque paire a été invitée à parler d’un problème de politique par SMs et a reçu l’une des trois conditions suivantes : les deux paires d’un groupe pouvaient utiliser une plate-forme de réponse intelligente pour générer leur conversation ; une seule personne pourrait l’utiliser; ou aucun participant ne pouvait utiliser l’IA générative. En moyenne, les réponses intelligentes représentaient 14,3 % des messages envoyés (1 sur 7).

La bonne nouvelle pour l’IA est que les chercheurs ont découvert que l’utilisation de réponses intelligentes augmentait l’efficacité de la communication, un langage émotionnel positif et des évaluations positives par les partenaires constructeurs de communication.

Mais la mise en garde est que toute personne qui croyait parler à quelqu’un dont les réponses étaient générées par l’IA percevait cette personne comme moins coopérative et se sentait moins liée à elle.

« J’ai été surpris de constater que les gens ont tendance à vous évaluer plus négativement simplement parce qu’ils soupçonnent que vous utilisez l’IA pour vous aider à composer du texte, que vous le soyez ou non », a déclaré le chercheur postdoctoral Jess Hohenstein, auteur principal de l’article. « Cela illustre la suspicion globale persistante que les gens semblent avoir autour de l’IA. »

Une deuxième expérience consistait à demander à 299 paires de participants assignés au hasard de discuter d’un problème politique dans l’une des quatre conditions suivantes : aucune réponse intelligente ; en utilisant les réponses intelligentes Google par défaut ; utiliser des réponses intelligentes sur un autre outil d’IA avec un ton émotionnel positif ; et en utilisant ceux qui ont un ton émotionnel négatif.

Les conversations utilisant Smart Reply de Google ou l’outil qui créait des textes positifs étaient plus optimistes et avaient un ton émotionnel plus positif que celles qui n’utilisaient pas l’IA ou étaient générées à l’aide de réponses négatives. Les chercheurs pensent que cela illustre les avantages de l’IA lors de la création de textes nécessitant un flux plus positif, comme les communications professionnelles. Mais cela se fait au détriment de la personnalisation.

« Bien que l’IA puisse vous aider à écrire », a déclaré Hohenstein, « elle modifie votre langage d’une manière à laquelle vous ne vous attendriez pas, en particulier en vous faisant paraître plus positif. Cela suggère qu’en utilisant l’IA génératrice de texte, vous sacrifiez certains de votre voix personnelle. »

L’étude indique que l’IA a sa place, mais qu’elle ne devrait pas être utilisée universellement. Personne ne veut avoir une conversation en tête-à-tête (ou une partie de conversation) avec une machine lorsqu’il croit parler à une personne, et il existe des situations professionnelles qui nécessitent une touche humaine, comme écrire un e-mail de masse à propos d’un tournage récent – L’Université Vanderbilt dans le Tennessee a créé une telle lettre en utilisant ChatGPT, à la grande colère de ceux qui l’ont reçue.

