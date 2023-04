Samsung Galaxy Z Tab : nouvelle tablette pliable prête à révolutionner le segment

Samsung a été parmi les premiers à proposer une gamme de smartphones pliables. Pendant des années, la marque avait cette catégorie à son actif. Maintenant, nous voyons de plus en plus de concurrents rejoindre la classe. Cette année, la société présentera les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, et apparemment, ils ne seront pas si révolutionnaires. Nous nous attendons à une conception améliorée et à une meilleure charnière, mais d’autres spécifications devraient conserver une approche conservatrice / prudente. Cependant, il semble que Samsung en ait plus pour nous. Alors que la concurrence augmente, l’entreprise a peut-être un produit secret pour la mettre en tête – le Samsung Galaxy Z Tab.

Le marché des smartphones pliables est tendance, mais qu’en est-il des tablettes pliables ? Les téléphones pliables horizontaux fonctionnent presque comme des tablettes, mais ils sont toujours compacts si nous les comparons aux tablettes 11 pouces, 12 pouces que nous avons sur le marché. Selon un nouveau rapport, Samsung pourrait être prêt à dévoiler la première tablette pliable du marché. L’appareil pourrait accompagner la série Samsung Galaxy Tab S9, en tant que produit « une chose de plus ».

Samsung Galaxy Z Tab viendra aux côtés de la série Tab S9

Selon le leakster @Tech_Reve, le Samsung Galaxy Z Tab appartient à la série Z. Cependant, il sera lancé en même temps que la série Samsung Galaxy Tab S9. Ce sera une tablette pliable, donc Samsung la gardera probablement à proximité d’autres tablettes, plutôt que de l’apporter avec le Z Fold et le Z Flip. Le nouveau pliable sera lancé en août, mais il n’y a aucune prévision pour le lancement de la série Galaxy Tab S9.

À l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de ce Galaxy Z Tab en termes de spécifications et de design. Il y a juste un brevet déposé par Samsung il y a quelques années. Le brevet montre des charnières doubles qui permettent à la tablette de se replier vers l’avant et vers l’arrière selon que l’utilisateur souhaite fermer l’écran pour le protéger ou pour créer un écran plus petit avec un rapport d’aspect large. Le brevet peut devenir un produit très intéressant, mais on ne sait pas s’il reflète vraiment le Galaxy Z Tab.

Ce serait la première version de Samsung sur un produit à double charnière, mais honnêtement, nous ne pensons pas que ce produit se concrétisera pour le moment. Samsung, de nos jours, est plus conservateur. Il a maîtrisé la conception à charnière unique avec quatre générations de Samsung Galaxy Z Folds, cinq nous tenons compte du fait que le Z Fold5 est déjà en développement. Ainsi, le Galaxy Z Tab sera probablement un appareil à charnière unique.

Une tablette pliable pour concurrencer un iPad pliable, mais qu’en est-il du prix ?

Fait intéressant, Samsung semble se préparer au lancement du supposé iPad pliable. Selon les rapports, le premier pliable à emporter d’Apple sera avec la gamme iPad et non avec un iPhone. Samsung pourrait vouloir lancer un pliable avant son plus grand concurrent. Si cela se produit cette année, la société peut être créditée du lancement de la première tablette pliable au monde. Après tout, l’iPad pliable n’arrivera que l’année prochaine.

S’il y a un Galaxy Z Tab à venir cette année, nous nous attendons à ce que d’autres fuites apparaissent très bientôt. Il y a beaucoup de questions dans l’air comme le matériel à l’intérieur de cette tablette. Tout comme le Galaxy Z Fold et le Z Flip sont des produits phares, nous nous attendons à ce que cette tablette soit également une tablette phare. Il est difficile de déterminer s’il viendra avec le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy ou quelque chose en dessous. Les téléphones pliables à usage unique sont toujours plus chers que les téléphones ordinaires, et nous pensons que cette tablette sera tout sauf bon marché. Cependant, Samsung va probablement couper les coins ronds pour ne pas rendre le prix trop absurde.

Sur le site Web de Samsung, le Galaxy Z Fold4 coûte près de 1 799 $, mais vous pouvez le trouver moins cher chez certains détaillants tiers.

