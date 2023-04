Vous pouvez maintenant jouer à Half-Life : Alyx du début à la fin sans casque VR

Meh, on ne peut pas être dérangés : En 2007, Valve a sorti Half-Life 2 : Episode 2. Le deuxième acte de l’aventure épisodique annoncée en trois parties s’est terminée par un énorme cliffhanger, que Valve n’a jamais résolu. Beaucoup l’ont considéré comme une gifle aux fans qui suscite encore des sentiments amers lorsqu’ils sont mentionnés dans les forums.

Bien que Valve n’ait clairement aucune intention de revisiter l’histoire de Half-Life 2 pour résoudre les problèmes, il a finalement au moins jeté un os aux fans après une interruption de 13 ans lorsqu’il a sorti Half-Life : Alyx en 2020. Ne vous y trompez pas ; le jeu est une excellente entrée dans la série longtemps négligée – tant que vous possédez une plate-forme VR capable.

Le fait qu’Alyx ait été livré sans mode non VR était une épine dans le pied de beaucoup de ceux qui aiment la franchise mais qui n’ont aucune envie de jouer à des jeux VR. Bien sûr, la réponse de Valve à de telles plaintes a été le même silence sourd qu’il a toujours eu depuis ces jours de l’épisode 2 de 2007 et au-delà.

Heureusement, Valve n’a jamais eu de problèmes avec les joueurs qui modifient à fond ses adresses IP. Dans cet esprit, un petit groupe de moddeurs appelé « GB_2 Development Team », ou simplement GB2 en abrégé, a entrepris de créer une version non VR de Half-Life : Alyx.

Le projet, baptisé « Half-Life : Alyx No VR », est en production depuis deux ans et est entré en accès anticipé le 28 mars. Il manquait certaines fonctionnalités clés et quelques chapitres de l’histoire. Cependant, une mise à jour GB2 lancée au cours du week-end de Pâques a amené le jeu à un état entièrement jouable du début à la fin.

Les autres fonctionnalités fournies avec la mise à jour incluent des gants de gravité fonctionnels, des fabricants, etc. L’équipe a également réussi à faire fonctionner 33 des 42 réalisations Steam. Il indique que les neuf derniers refusent de se déclencher en raison des solutions de contournement qu’ils ont dû utiliser pour faire fonctionner les gants de gravité et d’autres fonctionnalités. Il n’a pas renoncé à ajouter ces dernières réalisations, mais a besoin de plus de temps pour comprendre comment contourner les solutions de contournement.

Bien que ce ne soit pas le seul mod non VR disponible, il semble être l’un des plus faciles à mettre en œuvre. D’autres peuvent nécessiter des chauffeurs spécialisés et quelques manipulations pour se rendre au travail. Les développeurs affirment qu’il suffit de copier et coller les dossiers du mod No VR dans l’emplacement d’installation de Half-Life : Alyx. Ouais. C’est tout. Nous n’avons pas eu l’occasion de l’essayer, mais si vous en avez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez télécharger les fichiers depuis Mod DB.

