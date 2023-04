Le bug de Windows 11 rend l’explorateur de fichiers ouvert au hasard

En contexte : Microsoft est connu pour être relativement rapide dans la publication de correctifs pour les mises à jour contenant des bugs. Cependant, un problème particulier n’a pas été résolu depuis la mise à jour Windows 11 22H2 de l’année dernière. Le problème modifie de manière inattendue le focus de la fenêtre sur l’explorateur de fichiers sans raison apparente.

Sortie en septembre 2022, la mise à jour 22H2 pour Windows 11 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications au système d’exploitation. Une inclusion passionnante était la fonctionnalité des onglets dans l’application Explorateur de fichiers, bien que cela ne soit arrivé qu’en octobre en raison de problèmes avant le lancement. Malheureusement, un bug a quand même réussi à se frayer un chemin dans la mise à jour et n’a apparemment pas été touché par Microsoft.

En janvier, un utilisateur de Reddit nommé Lieuallen a publié un fil de discussion sur le sous-reddit de Windows 11 intitulé « File Explorer stealing focus ». Lieuallen a signalé que l’explorateur de fichiers vole souvent le focus de la fenêtre à moins qu’il ne soit fermé après utilisation. Bien qu’il ne casse pas le système, le bug peut être incroyablement distrayant et surprenant. Si l’on n’est pas conscient du problème, le changement soudain de fenêtre peut donner l’impression que quelqu’un d’autre a pris le contrôle du PC.

De nombreux utilisateurs du subreddit ont rapidement fourni des comptes rendus personnels sur le problème. Curieusement, le moment auquel le bug se produirait variait considérablement. Certains ont affirmé que l’application réapparaîtrait dans quelques minutes, d’autres ont déclaré qu’elle n’avait aucun schéma et se produisait de manière aléatoire, et quelques-uns ont même remarqué que cela se produirait à une heure précise chaque jour.

J’ai personnellement vécu ce problème. Je fais partie de la petite minorité dont l’explorateur de fichiers se concentrera automatiquement à une heure précise de la journée. C’est ce qu’il fait depuis début janvier. Le bug force l’explorateur de fichiers à se concentrer même sur certains des jeux et applications en plein écran les plus tenaces, ce qui est distrayant et irritant.

Plusieurs utilisateurs ont tenté de trouver des correctifs pour le problème. Un article sur ElevenForum s’appuyait sur des idées telles que la désactivation de la lecture automatique, la saisie d’une ligne dans PowerShell et la désactivation de Focus Assist. Aucune de ces solutions n’est garantie pour tout le monde, bien qu’elles en aient parfois aidé certaines. Un dernier article de Windows de janvier indique que Microsoft est conscient du problème et travaille sur un correctif.

Actuellement, le correctif est disponible sur les versions Dev et Canary de Windows 11, qui sont essentiellement des versions de test « instables » des mises à jour à venir. Ni les versions bêta ni les versions préliminaires de la version n’ont reçu le changement. Il n’y a aucune confirmation quand ce correctif atteindra une mise à jour officielle de Windows 11, mais comme les développeurs de Redmond le savent, un correctif devrait bientôt arriver.

How-To Geek note que, puisqu’il semble que le problème ne fait que changer de focus plutôt que d’ouvrir complètement l’explorateur de fichiers, la fermeture de l’application après l’avoir utilisée atténuera le problème jusqu’à ce que les développeurs le résolvent.

