Capcom dépouille Denuvo de Resident Evil Village après près de deux ans

Récapitulatif : Capcom a discrètement retiré le système controversé de gestion des droits numériques (DRM) Denuvo de l’un de ses titres les plus populaires. La version PC de Resident Evil Village a fait ses débuts en mai 2021 avec la protection Denuvo en place, et ce fut un désastre dès le départ. Le jeu d’horreur de survie était en proie à des problèmes de performances et il n’a pas fallu longtemps aux détectives Internet pour déterminer que Denuvo était probablement la cause première.

Pour prouver leur point de vue, une équipe de crack a supprimé le DRM de Village et a découvert que tout à coup, le jeu fonctionnait parfaitement sans aucun problème de saccade. Les tests ultérieurs de Rich Leadbetter avec Digital Foundry sont arrivés à la même conclusion – la version fissurée sans le DRM anti-piratage présentait des performances bien supérieures.

Capcom à l’été 2021 a déployé une mise à jour pour optimiser la technologie anti-piratage utilisée dans Village, mais n’a pas décrit exactement les modifications apportées. Maintenant, Denuvo a été entièrement supprimé du jeu. Une entrée du journal des modifications sur SteamDB indique la suppression du DRM tiers Denuvo.

S’il est formidable que Capcom ait finalement repris ses esprits, il est également décevant qu’il ait fallu près de deux ans pour réparer un tort. Les titres précédents livrés avec la technologie anti-effraction, notamment les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Devil Mai Cry 5 et Monster Hunter: World, ont tous vu le DRM supprimé plus tard.

Dans certains cas, la suppression programmée de Denuvo fait partie de la stratégie de lancement globale. La technologie est souvent utilisée pour protéger les jeux AAA du piratage au lancement, mais une fois la nouveauté passée, les entreprises supprimeront le DRM pour apaiser la foule anti-Denuvo et générer des relations publiques positives.

Le fiasco de Denuvo n’a guère nui aux ventes de Village. Capcom a expédié plus de trois millions d’unités au cours des quatre premiers jours après le lancement. En janvier 2023, les ventes de Village avaient atteint 7,4 millions d’unités. Le jeu a reçu plusieurs distinctions au cours de la saison des récompenses, notamment les honneurs du jeu de l’année des Steam Awards. Maggie Robertson, qui a incarné Lady Dimitrescu, a également remporté quelques prix, dont un pour la meilleure performance avec l’aimable autorisation des Game Awards.

