Xiaomi confirme officiellement le lancement imminent de Xiaomi Pad 6

Lors d’une récente conversation avec des utilisateurs de Weibo, le directeur général de Redmi et président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a révélé que le Xiaomi Pad 6 sera bientôt disponible. Selon un autre dirigeant de Xiaomi, Wang Hua, la société lancera le Xiaomi 13 Ultra ce mois-ci. Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles le Xiaomi 13 Ultra et le Xiaomi Pad 6 arriveront au même événement de lancement. Une capture d’écran d’une boutique en ligne qui a récemment circulé en ligne indique que le Xiaomi 13 Ultra sortira à 19h00 le 18 avril.

Caractéristiques du Xiaomi Pad 6

La série Xiaomi Pad 6 propose deux versions, la version standard et la version Pro. Alors que la version standard utilisera le SoC Snapdragon 870, le modèle Pro utilisera le SoC Snapdragon 8+ Gen. Le SoC SD 8+ Gen 1 est basé sur le processus 4 nm de TSMC. Le CPU est composé de Cortex-X2 + 3 Cortex-A710 + 4 Cortex-A510. Les fréquences de ces cœurs sont respectivement de 3,19 GHz, 2,75 GHz et 2,02 GHz. Selon le responsable, par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, la consommation totale d’énergie du Snapdragon 8+ Gen 1 est réduite de 15 %. De plus, la consommation électrique du CPU et du GPU est réduite de 30 %. C’est une augmentation décente par rapport au SoC SD8 Gen1.

Selon le célèbre blogueur technique Weibo @DCS, les deux modèles seront dotés d’un écran chinois prenant en charge HDR10+ et Dolby Vision. En plus du SoC phare que cette tablette apportera, elle sera également livrée avec un écran LCD 2.8K. Cet écran prendra également en charge une résolution de 2880 x 1800p avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 ou 144 Hz. Les autres caractéristiques de la série Xiaomi Pad 6 incluent un module arrière à double caméra et une capacité de batterie de 10 000 mAh. De plus, il prendra également en charge une charge rapide de 67 W, un capteur d’empreintes digitales physique, un nouveau clavier et un stylet. De plus, le Xiaomi Pad 6 utilisera un module de caméra dont le style est similaire au produit phare Xiaomi 13.

