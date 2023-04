Le personnel de Tesla a partagé des images et des vidéos de clients

Un recours collectif contre Tesla a été déposé aux États-Unis après qu’il a été affirmé que ses employés avaient partagé des images et des vidéos privées prises par les voitures des utilisateurs. Henry Yeh a intenté une action en justice au nom de toutes les personnes qui ont possédé ou loué un véhicule Tesla après 2019. En violation des règles de confidentialité, un article de Reuters affirme que le personnel de Tesla a visionné et partagé des vidéos enregistrées par des caméras dans les voitures des clients. Le personnel de Tesla a pu identifier les résidences et les identités potentielles des propriétaires individuels de Tesla en fonction des informations de localisation des images. Le procès prétend que Tesla a induit les utilisateurs en erreur sur la façon dont il a utilisé leurs données. Par ailleurs, il affirme que la société enfreint la Constitution californienne ainsi que les lois et règles sur la confidentialité. Selon les mots sur le site Web de Tesla, ses caméras sont « conçues dès le départ pour protéger votre vie privée ».

Tesla affirme que les images de ses voitures sont en sécurité

De plus, selon Reuters, le personnel de Tesla a secrètement partagé des images et des vidéos prises par les voitures des utilisateurs à l’aide d’un service de chat privé de 2019 à 2022. Certaines des vidéos étaient vraiment bizarres et montrent les utilisateurs de Tesla dans un mauvais scénario. Un ancien membre du personnel a été cité dans le rapport comme disant qu’une séquence montre un homme nu près d’une voiture. La société a également publié des vidéos d’accidents et de situations impliquant des conducteurs en colère. Dans l’une de ces vidéos de 2021, une Tesla est montrée en train de frapper un enfant à vélo. L’événement s’est produit dans une banlieue tranquille en roulant à grande vitesse.

Malgré le procès, Tesla affirme toujours que les images de la caméra de ses voitures sont en sécurité. L’entreprise affirme également qu’elle n’enfreint aucune loi. Dans sa déclaration de confidentialité, la société a déclaré que les images de ses voitures restent anonymes. En fait, il prétend qu’ils n’ont aucun lien avec l’utilisateur ou la voiture. Cependant, sept anciens employés ont déclaré à Reuters qu’un outil informatique qu’ils utilisaient au bureau pourrait être en mesure de trouver l’emplacement de la caméra. Cela indique que les maisons des propriétaires de Tesla pourraient être identifiées. Un autre ancien membre du personnel a affirmé que certaines des vidéos semblaient avoir été capturées avec la voiture garée et le moteur éteint. Auparavant, l’entreprise pouvait obtenir des enregistrements vidéo de ses véhicules même lorsqu’ils étaient éteints. Bien qu’elle l’ait fait avec le consentement du propriétaire, l’entreprise a depuis cessé de le faire.

