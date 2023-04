Xbox : télécommande tactile grâce à Google Home – comment ça marche

Depuis 2019, vous pouvez connecter votre Xbox One (y compris les séries S/X) à Google Assistant et effectuer des commandes vocales. Mais au fil des ans, il est devenu clair que cela n’est en fait vraiment pratique que dans les cas les plus rares. Cela fonctionne beaucoup mieux récemment avec l’application Google Home. Vous pouvez maintenant l’utiliser comme télécommande tactile pour votre Xbox. Et c’est vraiment un atout. La configuration est simple.

Connecter l’application Google Home à la Xbox

Afin d’utiliser l’application Google Home comme télécommande tactile, vous devez d’abord connecter l’application à votre console Microsoft. Voici comment procéder :

Lancez l’application Google Home sur votre appareil mobile et appuyez sur l’icône plus en haut à gauche. Allez dans « Configurer votre appareil » puis sélectionnez « Compatible avec les appareils Google ». Faites défiler la liste des fabricants pour trouver ou rechercher « Xbox » (en haut à droite). Confirmez l’entrée. Il est maintenant temps de connecter votre compte Google au compte Microsoft de votre Xbox. Suivez les instructions et entrez les détails de votre compte Microsoft si nécessaire. Vous ne recevrez pas de confirmation séparée. Cela indique : S’il n’y a pas de message d’erreur, la configuration est terminée. Faites maintenant défiler vers le bas dans l’application Accueil pour afficher la Xbox liée. La télécommande tactile s’ouvre immédiatement sur votre smartphone ou votre tablette.

Ajoutez la Xbox à votre Google Home. (Capture d’écran) Vous pouvez également utiliser la recherche au lieu du défilement. Les comptes Google et Microsoft doivent encore être liés.

Info : La Xbox n’a pas besoin d’être allumée pour la configuration. Vous pouvez les allumer et les éteindre plus tard avec la télécommande tactile.

Vous pouvez le faire avec la télécommande tactile

En gros, vous pouvez tout contrôler pour la navigation avec la télécommande tactile, ce qui indique également : Cette télécommande virtuelle n’est pas adaptée aux jeux. Mais vous pouvez bien utiliser Google Home pour Netflix, le lecteur multimédia et le Microsoft Store.

La télécommande est simple mais fonctionne bien. (Capture d’écran)

Ces éléments sont à votre disposition sur l’écran tactile de votre smartphone ou tablette :

Pour allumer et éteindre

Navigation sur l’écran d’accueil

Lire et mettre en pause le contenu multimédia

ignorer le contenu

Augmenter ou diminuer le volume

Désactiver la console

enregistrer des extraits de jeu.

Alternatives à Google Home

Si vous utilisez à peine le « microcosme » de Google ou si vous n’avez de toute façon pas besoin de Google Home, il n’existe pas d’alternatives moins intéressantes à cette télécommande tactile.

Microsoft lui-même fournit également des commandes tactiles. Pour cela, vous avez besoin de l’application Xbox officielle pour iOS et Android. Semblable à Google Home, une configuration initiale est requise. Avantage : Vous pouvez également accéder à un clavier de console et aux boutons de la manette. Personnellement, je les trouve un peu surchargés.

Alternativement, vous pouvez également utiliser l’application Xbox. (Capture d’écran)

Une autre option pour naviguer confortablement dans les menus est une télécommande classique. Microsoft ne propose plus de télécommandes, mais toutes sortes de fabricants chinois. La qualité varie, les prix commencent à moins de 10 euros. Diverses télécommandes programmables, dont de nombreux modèles de Logitech Harmony, prennent également en charge la Xbox. Les applications, en revanche, sont entièrement gratuites et n’impliquent aucun coût supplémentaire.

problèmes et solutions

Si cela ne fonctionne pas avec la télécommande tactile via l’application Google Home et l’application Xbox officielle, essayez les conseils suivants :

Wi-Fi : la Xbox et l’appareil mobile avec Google Home doivent être sur le même réseau Wi-Fi. Des problèmes surviennent lorsque la Xbox utilise la plage de fréquences de 5 GHz, par exemple, alors que le smartphone utilise 2,4 GHz.

Mises à jour : La télécommande tactile ne fonctionne qu’avec le logiciel Xbox actuel (mise à jour de février 2023). Installez-le sous Paramètres -> Système -> Mises à jour. Si nécessaire, mettez également à jour l’application Google Home.

Assistants numériques et fonctionnalités à distance : Sur votre Xbox, sous Paramètres -> Appareils et connexions, les fonctionnalités « Assistants numériques » et « Fonctions à distance » doivent être activées.

Problèmes de réseau : Vous pouvez trouver des problèmes avec votre réseau sur votre Xbox sous Paramètres -> Général -> Paramètres réseau. Divers tests de connexion y sont disponibles.

Mode d’économie d’énergie : Vérifiez sur votre Xbox sous Paramètres -> Général -> Options d’alimentation si le bon mode d’économie d’énergie est actif. Vous ne pouvez allumer la console à partir de Google Home que si vous sélectionnez le mode Hibernation.

