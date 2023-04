Exynos 2500 arrivera avec un GPU Samsung Mobile

Samsung a décidé de suspendre la division des chipsets Exynos en ce qui concerne le segment phare. Pour cette année, la société utilise le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy sur ses smartphones Galaxy. La société conservera probablement ce partenariat pendant un an de plus avec la série Samsung Galaxy S24. Cependant, il semble que Samsung prépare un retour pour les Exynos. Contrairement aux rapports précédents, Samsung ne semble pas redémarrer sa division chipset. Il s’agit d’une sorte de « redémarrage en douceur » où les puces Exynos reviendront en 2025. Selon un nouveau rapport, la société prépare de grands changements pour le futur Exynos 2500.

Exynos 2500 apportera un GPU Samsung personnalisé qui utilise la technologie AMD

La preuve la plus notable d’un retour est venue récemment. Samsung a renouvelé son partenariat avec AMD pour apporter des GPU RDNA mobiles aux smartphones. C’était une surprise, après tout, l’Exynos 2200 avait le GPU Xclipse 920 qui utilise l’architecture RDNA2 mais c’était une déception. Samsung n’a pas blâmé AMD et poursuivra ce partenariat. Cependant, il semble que l’Exynos 2500 apportera un GPU personnalisé de Samsung avec un accent sur l’optimisation.

Le pronostiqueur Revegnus déclare que l’Exynos 2500 est la soi-disant «puce de rêve» sur laquelle la marque travaille. Il déterminera l’avenir de cette division. Il apportera un GPU personnalisé, mais qui devrait toujours utiliser une partie de la technologie d’AMD. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un GPU personnalisé. Samsung y a travaillé en secret et va maintenant profiter de cet accord de licence avec AMD.

Cela peut sembler excitant pour certains, mais c’est probablement encore dans quelques années. Selon un rapport, l’Exynos 2500 viendra après un Exynos 2400. Il n’y a pas de prévision exacte pour ce chipset. Bien que l’Exynos 2300 soit attendu pour cette année, nous ne savons pas si l’Exynos 2400 arrivera la prochaine. Il semble que Samsung suivra le Snapdragon pour Galaxy avec la série Samsung Galaxy S24.

Chaque fois que cela se produira, Samsung devra prouver que sa puce Exynos est bonne face à la concurrence. La division Exynos échoue depuis des années, et pour certains consommateurs, c’était un soulagement de n’avoir que des produits phares Galaxy alimentés par Qualcomm Snapdragon. Pendant des années, les clients de certaines régions se sont avérés être des produits phares exclusifs à Exnyos. Il sera difficile de convaincre ces consommateurs de revenir à l’ancienne tradition.

Les spécifications de l’Exynos 2300 peuvent nous renseigner sur l’avenir

Le Samsung Exynos 2300 a probablement été réduit à des niveaux de développement avancés. Nous avons cru à l’arrivée de ce chipset jusqu’en novembre 2022, lorsque Qualcomm a été le premier à annoncer en 2023 des produits phares Galaxy Snapdragon 8 Gen2 uniquement. Samsung a mis quelques semaines à confirmer que, apparemment, la firme coréenne n’était pas contente mais n’avait pas d’autre choix. Le développement de l’Exynos 2300 a été interrompu, mais les spécifications de ce processeur ont fuité. Fait intéressant, les Exynos pourraient utiliser une architecture Nona-Core plutôt que la conception Octa-Core utilisée par la concurrence.

Selon les informations divulguées sur le noyau, l’Exynos 2300 porte le nom de code Quadra et adopte la conception 1 + 4 + 4 cœurs. Il apporterait 4 cœurs de performance, 4 cœurs d’efficacité et 1 gros cœur Cortex-X3. Ce serait une conception plutôt inhabituelle, mais intéressante. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu un fabricant de puces mobiles aller au-delà de la conception Octa-Core.

Il y a quelques années, MediaTek a essayé les puces Deca-Core mais a échoué et a mis sa division phare de chipsets en pause. Après des mois de planification, la marque taïwanaise a pu apporter de puissants SoC phares. Samsung est maintenant fondamentalement le même. Il a mis sa division Exynos en attente, pour planifier et surmonter les problèmes de l’Exynos 2200. Verrons-nous un retour réussi à l’époque de l’Exynos 2500 ? Le temps nous le dira.

Certains rapports indiquent que Samsung peut utiliser l’Exynos 2400 l’année prochaine. Pour l’instant, nous devrons attendre une déclaration officielle.

