Ces nouvelles photos montrent l’apparence réelle de l’iPhone 15 Pro

L’iPhone se trouve être l’un des smartphones les plus attendus chaque année. En tant qu’appareil phare mondial, le monde entier ne peut pas attendre de voir à quoi il ressemble. Cette curiosité conduit généralement à de nombreuses rumeurs et fuites avant même que l’appareil ne soit sorti. Apple travaille sans relâche pour sortir la série iPhone 15 en septembre de cette année.

Tout comme ce qui se passe chaque année, l’attente de cette année pour la série iPhone 15 ne peut pas se passer de certains rendus. Au cours des derniers mois, nous avons vu plusieurs rendus qui nous donnent une idée de l’apparence de l’iPhone 15. Cette nouvelle fuite se concentre cependant sur le modèle pro.

Les rendus d’image de haute qualité de l’iPhone 15 Pro sont sortis

Ce nouveau rendu provient de la même source qui a divulgué les rendus basés sur la CAO en février. Contrairement à la fuite précédente, celle-ci représente des images de haute qualité du prochain appareil phare d’Apple.

Comme déjà signalé, l’iPhone 15 Pro sera livré avec un cadre en titane avec un design à bords arrondis. Cela rendra le téléphone plus confortable à tenir par rapport à ses prédécesseurs.

Les tailles des objectifs individuels de l’appareil photo dépasseront également un peu plus que ses prédécesseurs. D’ailleurs, la bosse globale de la caméra deviendra également plus épaisse. Des sources affirment également que l’iPhone 15 Pro comportera un tout nouveau capteur d’appareil photo. Ce capteur captera plus de lumière tout en réduisant la surexposition et la sous-exposition dans certaines conditions environnementales.

Tous les modèles sont également configurés pour utiliser des chargeurs USB-C. Cependant, Apple n’autorisera la vitesse de charge la plus rapide que lorsque l’utilisateur charge avec des chargeurs certifiés Apple. Apple abandonnera également le bouton de sourdine coulissant mécanique au profit d’un bouton haptique. Les boutons de volume seront également dotés de la même technologie haptique qui imitera la sensation d’un bouton mécanique, grâce à deux moteurs haptiques.

L’iPhone 15 Pro comportera des lunettes plus minces

L’iPhone 15 Pro devrait également être doté de cadres très fins mesurant seulement 1,55 mm sur les quatre côtés. Le verre de l’écran présentera également une légère courbure qui se fondra parfaitement dans le cadre en titane. Au dos du téléphone, il aura une courbure similaire.

En raison des lunettes plus minces, toute la mesure de l’iPhone 15 Pro sera un peu plus réduite que l’édition précédente. Il viendra avec une mesure de 146,47 x 70,46 x 8,24 mm. L’iPhone 14 Pro, quant à lui, mesure 147,46 x 71,45 x 7,84 mm.

Les rapports précédents mentionnaient l’option de couleur rouge foncé Hero. Cette nouvelle fuite a également ajouté trois options de couleur supplémentaires qui sont le blanc, le noir sidéral et l’or.

