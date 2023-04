Ampere lance un kit de développement Arm à 80 cœurs avec prise en charge des GPU Nvidia RTX

En bref : vous pouvez maintenant acheter un kit de développement Arm à 80 cœurs qui peut exécuter Windows normalement pour le prix d’un système haut de gamme conventionnel. Vous n’en voudriez que si vous prototypiez du hardware ou des logiciels pour l’informatique de pointe, mais imaginez ce que vous pourriez en faire pendant votre temps d’arrêt.

Ampere a lancé cette semaine le kit de développement Altra, un système simplifié livré dans une boîte en carton. Il comprend une carte mère fonctionnelle, un SoC collé à une carte fille, un trio de dissipateurs thermiques et un câble VGA vers HDMI très important. Il commence à 2 003 $ pour le kit 32 cœurs et atteint jusqu’à 2 621 $ pour le kit 80 cœurs. Ampère fabrique également un SoC à 128 cœurs, mais il est actuellement en rupture de stock.

Ampere fabrique quatre SoC différents basés sur l’architecture Arm Neoverse N1 pour les centres de données. Le modèle à 32 cœurs cadencé à 1,7 GHz et le modèle à 64 cœurs passe à 2,2 GHz. Les modèles à 80 et 128 cœurs cadencés jusqu’à 2,6 GHz. Les quatre modèles disposent de 64 voies PCIe 4.0 et prennent en charge jusqu’à 768 Go de mémoire DDR4 ECC répartis sur six canaux.

Ampere et sa société mère IPI (Industrial Prototyping for IoT) ne vendent des systèmes aux consommateurs qu’à des fins de développement et de test. L’autre produit principal d’Ampère est la plate-forme de développement Altra (ci-dessus), une tour préconstruite.

Il ressemble à un PC de jeu standard avec un panneau en verre trempé d’un côté et cinq ventilateurs RVB et un AIO de 240 mm à l’intérieur. Vous seriez pardonné de le confondre avec une machine de milieu de gamme si vous voyiez le stick M.2 de 128 Go sans marque et les deux sticks DDR4 verts dans des emplacements dépareillés, mais ce n’est pas bon marché.

Il commence à 3 250 $ pour la version avec 32 cœurs et 32 ​​Go de RAM et peut être configuré jusqu’à 128 cœurs et 128 Go de RAM pour 5 658 $.

Le kit de développement Ampere Altra prend en charge @nvidia GPU RTX pic.twitter.com/O28FogV7hB — Joe Speed ​​(@JoeSpeeds) 7 avril 2023

Ampere est l’une des rares marques à annoncer que ses SoC de centre de données prennent en charge Windows et les GPU Nvidia RTX grand public prêts à l’emploi.

La plate-forme de développement est livrée avec un GPU dédié non spécifié en standard, mais peut être mise à niveau avec un GPU RTX plus tard dans la ligne, comme l’a démontré le chef de l’informatique de pointe d’Ampere, Joe Speed, sur Twitter. Je n’aimerais rien de plus que de voir un RTX 4090 jeté là-dedans pour savoir si les puces Arm peuvent gérer les jeux AAA. Nvidia les utilise déjà pour diffuser des jeux mobiles en Chine en conjonction avec ses GPU A16.



