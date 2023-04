Ces 5 fonctionnalités de smartphone sont-elles un gaspillage d’argent ?

Au cours des 20 dernières années, la téléphonie a connu une poussée de croissance incroyable, en grande partie grâce à l’introduction des smartphones. Ces appareils ont continué d’évoluer, devenant plus grands et plus riches en fonctionnalités à chaque nouvelle version. Bien que bon nombre de ces améliorations aient été véritablement utiles, certaines peuvent être surestimées. En règle générale, ces fonctionnalités commencent sur les téléphones haut de gamme et se standardisent progressivement sur tous les appareils.

Cela n’indique pas que ces fonctionnalités sont mauvaises, mais plutôt qu’elles ne sont pas nécessairement essentielles pour tout le monde. Il est important de se demander si ces fonctionnalités valent vraiment le coût supplémentaire, en particulier pour ceux qui recherchent un téléphone abordable avec des fonctionnalités spécifiques.

Ces fonctionnalités de smartphone valent-elles vraiment le coût supplémentaire ?

Fréquence de rafraîchissement

Un exemple de fonctionnalité qui peut être surestimée est le taux de rafraîchissement. Beaucoup de gens préfèrent que leur téléphone ait une apparence élégante. Un taux de rafraîchissement élevé sur un téléphone est agréable. Cependant, cela peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. Les téléphones haut de gamme dotés d’une gestion efficace de la batterie peuvent résoudre ce problème. Mais, pour d’autres gammes de téléphones, cela peut être problématique. Malgré cela, le taux de rafraîchissement élevé est une fonctionnalité intéressante car il permet à l’écran de se déplacer en douceur. Néanmoins, cela crée un dilemme familier : donnons-nous la priorité à la durée de vie de la batterie ou aux performances du téléphone ?

Enregistrement vidéo 8K

Depuis environ huit ans, nous enregistrons des vidéos 4K. Au début, ce n’était pas nécessaire, tout comme l’enregistrement 8K. Nous pouvons admettre que ce n’est qu’une campagne de marketing fantaisiste. Seules quelques personnes utilisent vraiment l’enregistrement 8K, et les caméras n’offrent pas d’avantages significatifs.

Actuellement, seuls les téléphones mobiles super haut de gamme disposent d’un enregistrement vidéo 8K. D’autre part, l’enregistrement 4K est également disponible sur les téléphones mobiles de milieu de gamme et haut de gamme. La différence est que l’enregistrement 4K apporte une amélioration visible sur nos appareils mobiles. Lorsque nous lisons une vidéo avec cette résolution, le saut de FHD à 4K est significatif.

Cependant, l’enregistrement 8K n’est pas le même. De nos jours, cela n’a plus de sens d’utiliser cette fonctionnalité car les différences sont imperceptibles sur la plupart des écrans.

Caméras 108MP

Lorsque les premiers appareils photo 108MP ont été introduits, les gens étaient ravis car il s’agissait d’une fonctionnalité futuriste. Cependant, au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que tous les capteurs 108MP n’offraient pas une bonne qualité. Ceux qui le font sont incroyablement utiles et peuvent prendre des photos étonnantes qui peuvent être zoomées et recadrées sans perte de qualité. Les téléphones haut de gamme ont déjà de puissants téléobjectifs qui peuvent accomplir le même résultat. Mais, la réalité est que nous ne profitons pas pleinement de cette fonctionnalité en raison des médias sociaux qui compressent les photos et du grand espace de stockage requis.

Chargement sans fil

L’une des fonctionnalités d’un téléphone qui n’est pas très utile est la recharge sans fil. C’est un moyen inefficace de recharger votre téléphone. Il est lent et peut prendre toute la nuit pour que votre téléphone atteigne une charge complète. Dans certains cas, cela peut prendre encore plus de temps. De plus, bien qu’il existe de nombreux téléphones avec recharge sans fil, il est plus rentable de les recharger avec un câble. Il peut falloir jusqu’à 50 % plus d’énergie pour recharger votre téléphone sans fil qu’avec un téléphone filaire. Cela indique qu’il nécessite plus d’énergie, et il n’est pas clair si cela en vaut la peine pour une technologie aussi lente.

16 Go de RAM

Il est courant de voir des téléphones avec 12 Go à 16 Go de RAM, ce qui est beaucoup. Sans le format LPDDR, ces téléphones auraient une RAM comparable à celle des ordinateurs de bureau. Avoir 12 Go de RAM est utile pour jouer à des jeux exigeants, mais 16 Go de RAM ne sont pas nécessaires pour la plupart des tâches. Cependant, cela pourrait être un investissement intelligent pour les développements futurs. Il est intéressant de garder un œil sur les téléphones avec 16 Go de RAM ou plus, même si c’est juste par curiosité.

Verdict

En fin de compte, il est important d’examiner attentivement quelles fonctionnalités sont vraiment essentielles et lesquelles sont simplement agréables à avoir. Bien qu’il soit tentant d’opter pour le dernier et le meilleur appareil, ce n’est pas toujours nécessaire et peut être un gaspillage d’argent. En prenant le temps d’évaluer vos besoins et de hiérarchiser les fonctionnalités en conséquence, vous pouvez trouver un téléphone qui répond à vos besoins sans trop payer.

