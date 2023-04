Comment utiliser les paroles en temps réel de YouTube Music

YouTube Music est l’une des plateformes musicales populaires, mais elle est en retard sur ses concurrents en termes de fonctionnalités utiles. Google a commencé à déployer la fonction de paroles en temps réel sur YouTube Music et elle est déployée par lots pour les utilisateurs. Vous pouvez consulter ce guide pour savoir comment utiliser les paroles en temps réel sur YouTube Music.

La fonction de paroles en temps réel est déjà disponible sur des concurrents comme Spotify, Apple Music et certaines autres applications. C’est une fonctionnalité utile et Google aurait dû l’implémenter il y a longtemps. En laissant cela de côté, il est enfin disponible sur YouTube Music également. Quelques utilisateurs sur Reddit ont partagé qu’ils ont reçu la nouvelle fonctionnalité.

Il y a quelques mois, Apple a introduit la fonctionnalité Apple Sing sur Apple Music, qui constitue un pas en avant pour la synchronisation des paroles en temps réel, car elle permet aux utilisateurs de réduire le volume vocal et de continuer le karaoké avec une musique de fond. Donc, YouTube Music a encore beaucoup de mises à jour à faire après avoir apporté la synchronisation des paroles en temps réel à tout le monde.

YouTube Music a longtemps eu une fonctionnalité de paroles, mais cela ressemblait plus à une page de texte que les utilisateurs pouvaient parcourir. Et ce n’est pas amusant de faire défiler le texte manuellement. Heureusement, avec Real Time Lyrics Sync, les paroles se synchroniseront avec l’audio en temps réel. Oui, la même synchronisation des paroles en temps réel que dans Musixmatch.

Historique des paroles en temps réel de YouTube Music

En octobre de l’année dernière, Google a annoncé son partenariat avec Musixmatch pour apporter plus de fonctionnalités basées sur les paroles à YouTube Music. Musixmatch est l’une des plateformes populaires à avoir des fonctionnalités avancées de paroles depuis longtemps. À la suite de ce partenariat, la société a commencé à tester les paroles en temps réel de YouTube Music dans son lecteur Cast en décembre de l’année dernière. Et enfin, la mise à jour de l’application est en cours de déploiement pour les utilisateurs.

Les paroles en temps réel de YouTube Music sont-elles accessibles à tous ?

Google vient de déployer cette fonctionnalité pour les utilisateurs de YouTube Music. Il s’agit d’une mise à jour côté serveur, ce qui indique que la fonctionnalité ne dépend pas de la version de l’application YouTube Music. Les utilisateurs avec des versions plus anciennes peuvent également obtenir la mise à jour tandis que les utilisateurs avec la dernière version de l’application peuvent ne pas obtenir la mise à jour plus tôt. C’est donc spécifique au compte.

Et en parlant de téléphones pris en charge, il est mis à la disposition des utilisateurs d’iPhone et d’Android. Oui, il est disponible sur les deux plateformes mais vous devrez peut-être attendre sa sortie pour votre compte. Le déploiement plus large de la fonction de paroles en temps réel peut prendre du temps.

Les paroles en temps réel de YouTube Music fonctionnent-elles avec toutes les chansons ?

La fonction de synchronisation des paroles en temps réel fonctionne sur presque toutes les chansons dont les paroles sont disponibles sur l’application. Donc, évidemment, les paroles en temps réel ne fonctionneront pas si les paroles d’une chanson ne sont pas disponibles. Heureusement, les paroles de la plupart des chansons sont disponibles dans l’application.

Comment utiliser les paroles en temps réel sur YouTube Music

Alors, comment savez-vous que vous avez la nouvelle fonctionnalité sur votre application ? Vous pouvez essayer d’utiliser la fonctionnalité pour voir si elle est disponible sur votre téléphone ou non. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour voir si vous avez reçu les paroles en temps réel sur votre musique YouTube ou non.

Commencez par mettre à jour votre application YouTube Music. Oui, j’ai mentionné plus tôt que la version de l’application n’a pas d’importance pour cette fonctionnalité, mais il est généralement préférable d’utiliser la dernière version. Ouvrez YouTube Music sur votre téléphone. Maintenant, écoutez une chanson sur l’application et assurez-vous que le mode Song est sélectionné et non le mode Video. Sur l’écran Lecture récente, vous verrez trois options ci-dessous. Appuyez sur l’option Paroles disponible au milieu.

Les paroles se synchroniseront automatiquement avec la chanson et le texte sera plus gros et en gras. Vous pouvez faire défiler le texte des paroles manuellement, mais une fois que vous les quittez, il ira à la ligne de paroles en temps réel.

Il est assez facile d’utiliser la synchronisation des paroles en temps réel sur YouTube Music. Tout ce que vous avez à faire est d’attendre que la fonctionnalité apparaisse sur votre application. Vous pouvez rechercher la fonctionnalité à intervalles réguliers pour l’utiliser dès qu’elle est disponible.

YouTube Music est toujours en retard sur ses concurrents, et nous espérons que le géant de la technologie apportera bientôt les fonctionnalités manquantes à sa plateforme musicale.

