WTF ? Monster Energy poursuit Capcom et Pokémon pour l’utilisation du mot « Monster »

Ces derniers jours, j’ai rencontré l’un des procès les plus bizarres jamais intentés. Vous pouvez me corriger si je me trompe, mais c’est juste bizarre. La célèbre société de boissons énergisantes Monster Energy a poursuivi la Pokémon Company et Capcom pour leur utilisation du mot «Monster». Capcom l’utilise dans le populaire jeu RPG en monde ouvert « Monster Hunter » alors que Pokémon a le terme « monstre » caché dans sa propre marque, le terme Pokémon indique Pocket Monsters. Cette bataille juridique bizarre s’est terminée peu de temps après ce début, heureusement, ce bizarre n’a pas pris beaucoup de temps et de ressources.

Monster Energy lance une inquisition contre plusieurs produits/produits

Le litige Monster Energy a été déposé au Japon, mais le tribunal n’a pas mis beaucoup de temps à le juger et à le vaincre. La société a déposé des plaintes pour l’utilisateur de sa marque « Monster » sur différents produits. En fait, le fabricant de boissons énergisantes semble chercher à empêcher quiconque d’utiliser ce mot. En fait, ils ont déposé plus de 100 plaintes au Japon contre toutes sortes d’entreprises et de marques qui utilisent le mot « Monster » d’une manière ou d’une autre.

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, Ubisoft a annoncé son jeu de mythologie grecque surnommé « Gods and Monsters ». Cependant, le jeu a été rebaptisé « Immortals Fenyx Rising » quelques années après l’annonce. Ubisoft a déclaré qu’il s’agissait d’une décision créative. Cependant, il semble avoir été ému par un autre procès intenté par Monster Energy. Apparemment, Ubisoft ne voulait pas subir le stress et vient de renommer son jeu avant son lancement. C’est quand même hyper bizarre.

Le fabricant de boissons énergisantes n’abandonnera pas

Monster Energy gagne rapidement en popularité en tant que « patent troll » sur ce sujet. Nous avons vu d’innombrables cas comme celui-ci dans l’industrie de la technologie. Malgré ce nouveau résultat, Monster ne montre aucun intérêt à battre en retraite. Bien qu’il laisse les jeux tranquilles, au moins pendant un certain temps, il continue de poursuivre d’autres marques. Il continue de déposer des plaintes contre d’autres entreprises. La société fait valoir que l’utilisation de « Monster » dans d’autres noms/produits confondra les consommateurs.

Cela n’a pas beaucoup de sens, après tout, personne n’est assez stupide pour confondre une boisson énergisante avec un jeu… Malgré tout, Monster Energy semble très inquiet. Selon les entités japonaises, cela n’a aucun sens. Après tout, il n’y a aucune preuve d’une baisse des ventes de la boisson énergisante. Heureusement, les autorités judiciaires ne sont pas d’accord.

Monster essaie-t-il d’obtenir une compensation monétaire pour ces cas ? Cela ne semble pas fonctionner. En fait, cela peut avoir l’effet inverse, car l’entreprise continue de brûler des ressources pour répondre à d’étranges poursuites judiciaires impossibles à gagner.

