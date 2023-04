L’inventeur du téléphone portable achète un nouvel iPhone chaque année

Au cours des cinq dernières décennies, la technologie a connu des avancées significatives. Des robots humanoïdes exprimant des émotions au potentiel illimité de ChatGPT, nous avons parcouru un long chemin. Il y a tout juste 50 ans, Martin Cooper passait le premier appel téléphonique. Et maintenant, ces appareils sont devenus indispensables dans nos vies, fonctionnant presque comme des extensions de notre corps.

Les smartphones sont devenus tellement ancrés dans notre vie quotidienne que nous ne pouvons pas imaginer la vie sans eux. Fait intéressant, Martin Cooper, le créateur des téléphones portables, pense que les gens sont devenus obsédés par leurs appareils. Il exprime son désarroi lorsqu’il voit des individus traverser la rue sans regarder, les yeux rivés sur leur écran, risquant des accidents.

Le 3 avril 1973, Cooper a passé son appel historique de son laboratoire Motorola aux concurrents de Bell Systems. Cela a marqué le début d’une ère dans la chronologie technologique. Pour commémorer le 50e anniversaire de l’événement, France24 a interviewé Cooper, qui a maintenant 94 ans, pour ses réflexions.

Mobile Phone Inventor achète régulièrement un nouvel iPhone chaque année

Cooper pense que chaque génération devient plus intelligente et finira par apprendre à utiliser les téléphones portables plus efficacement. Il admet qu’il ne sera jamais aussi habile à utiliser les smartphones que ses petits-enfants. Mais il achète toujours un nouvel iPhone chaque année et utilise quotidiennement une Apple Watch.

Malgré sa fascination pour la technologie, Cooper trouve l’utilisation de nombreuses applications écrasante. Il utilise principalement son téléphone pour communiquer. Comme passer des appels, envoyer des messages et contrôler ses aides auditives, ainsi que quelques tâches supplémentaires.

Les premiers téléphones mobiles, comme le DynaTAC, pesaient plus d’un kilogramme et avaient une autonomie de 25 minutes. Cependant, Cooper pense que la durée de vie limitée de la batterie n’était pas un problème, car tenir l’appareil pendant plus de 25 minutes était inconfortable. Aujourd’hui, les smartphones comme l’iPhone offrent une véritable mobilité et commodité.

Au départ, les téléphones portables étaient chers, coûtant environ 5 000 dollars, mais ils offraient de nombreux avantages qui continuent de se développer aujourd’hui. Selon Cooper, chaque génération est plus intelligente que la précédente. Ce qui indique que nous finirons par apprendre à utiliser les téléphones portables plus efficacement et sans temps d’écran constant.

Par ailleurs, il affirme que les téléphones intelligents, qui sont devenus des extensions de leurs utilisateurs, peuvent aider à vaincre les maladies alors que nous continuons à découvrir leurs capacités. De la mesure de la fréquence cardiaque à la surveillance des activités physiques et au contrôle des aides auditives, des prothèses et des stimulateurs cardiaques, les appareils mobiles pourraient potentiellement conduire au développement de capteurs corporels capables de détecter les maladies avant même qu’elles ne se manifestent.

L’inventeur des téléphones portables met en garde contre l’excès de smartphones

Cooper déclare avec confiance que dans une ou deux générations, nous vaincrons les maladies avec des appareils mobiles. En 1973, lui et ses collègues ont prédit que tout le monde finirait par avoir des téléphones portables. Et cela s’est réalisé, avec plus de contrats téléphoniques que de personnes dans le monde.

Alors que nous restons vigilants sur les nouvelles technologies et faisons face aux défis à venir, il est important de se rappeler à quelle vitesse tout a progressé. Les idées d’un visionnaire de 94 ans comme Cooper nous rappellent le potentiel de la technologie pour améliorer nos vies. Il est temps d’examiner de manière critique notre temps d’écran et de rechercher une relation plus équilibrée avec nos appareils mobiles.

Malgré les nombreux avantages des appareils mobiles, Cooper avertit que nous devons les utiliser de manière responsable. Et ne pas devenir trop dépendant d’eux. Il met en garde contre une utilisation excessive et nous encourage à apprendre à utiliser ces appareils plus efficacement.

En conclusion, le travail de Martin Cooper a transformé le monde de la technologie mobile. Et ses idées sur l’avenir de ces appareils méritent d’être prises en compte. Les téléphones sont essentiels dans notre vie quotidienne. Nous devons les utiliser de manière responsable. Il ne faut pas trop compter sur eux. Apprendre à utiliser efficacement les téléphones peut nous aider. Nous pouvons utiliser leur potentiel pour améliorer nos vies. Les téléphones peuvent également aider à vaincre les maladies et bien plus encore.

