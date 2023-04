Téléchargez ces meilleures applications de messagerie cryptées pour vous sentir en sécurité !

L’importance des meilleures applications de messagerie cryptées augmente de jour en jour. Qu’est-ce qui motive leur notoriété ? Les attaques de cybercriminalité et de rançongiciels en sont la principale raison. Les personnes et leurs données ne sont pas en sécurité, même sur leurs téléphones portables. Leurs appels et leurs messages risquent toujours d’être volés par des groupes pervers.

Dans cette optique, les applications cryptées protègent les données des utilisateurs et les conversations avec leurs contacts. Mieux encore, seul le destinataire peut voir ses photos, vidéos, fichiers et messages. Toutes ces applications prétendent offrir un cryptage de bout en bout à leurs utilisateurs.

Meilleures applications de messagerie cryptée :

Beaucoup de ces applications offrent un cryptage fort. Même les agences gouvernementales et les fonctionnaires ne peuvent pas les déchiffrer. Certaines applications de messagerie célèbres, telles que Signal, Threema, WhatsApp, etc., utilisent des services de cryptage. L’application iMessage d’Apple en fait également partie. Commençons par la liste :

Signal est l’une des applications de messagerie les mieux cryptées largement utilisées par les utilisateurs mobiles. Il s’agit d’une application de messagerie gratuite qui offre un cryptage de bout en bout pour les appels vocaux, les discussions de groupe et les messages texte individuels. La société utilise ses propres protocoles de cryptage propriétaires. Signal publie toujours des mises à jour opportunes de son application pour offrir des fonctionnalités plus étonnantes.

Les fonds d’écran personnalisés, les stickers animés et les chats vidéo du groupe Signal sont quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables. L’application permet également des messages autodestructeurs, qui se détruisent après un certain laps de temps. Signal a un protocole de cryptage fort, tout comme Facebook Messenger et WhatsApp.

Comme Signal, Telegram est une autre des meilleures applications de messagerie cryptée, avec des centaines de milliers de fans à travers le monde. Les utilisateurs peuvent lier leurs numéros de téléphone à leurs comptes Telegram pour commencer à interagir. Il offre également un cryptage client-serveur pour les chats standard. Par conséquent, ce n’est plus seulement une application de messagerie.

Crédit image – NextPit

Les utilisateurs du monde entier font partie d’énormes groupes comptant jusqu’à 200 000 membres. Il existe également un mode de chat secret avec la possibilité d’envoyer des vidéos, des documents et des messages autodestructeurs. Cependant, si vous avez une conversation avec deux autres personnes, celle-ci ne sera pas cryptée.

L’élément fait ce qu’il fait le mieux. Il offre le nec plus ultra en matière de confidentialité et de cryptage. Comme d’autres applications de messagerie sociale, vous pouvez discuter avec d’autres personnes individuellement ou en groupe. Il offre aux utilisateurs un haut niveau de cryptage. Il s’agit d’une application de messagerie sans publicité avec une fonctionnalité permettant de définir des codes PIN et des données biométriques.

Cette meilleure application de cryptage de messages Android est également disponible sur iOS. Il y a une chose qui est unique à propos de cette application, et c’est le mode incognito. Vous pouvez définir le mode incognito sur votre clavier pour l’empêcher d’enregistrer quoi que ce soit. Ainsi, tout ce que vous tapez reste dans votre tête.

Dans le monde d’aujourd’hui, personne ne peut dire qu’il ne connaît pas WhatsApp. Si quelqu’un le fait, il ment. D’un enfant de 4 ans à un vieil homme de plus de 70 ans, tout le monde le sait. WhatsApp est l’un des plus fiables et des meilleurs pour la messagerie cryptée. L’application offre de nombreuses fonctionnalités, notamment les appels vidéo de groupe, les appels audio, la messagerie, etc.

De plus, toute la conversation entre deux personnes est hautement cryptée et aucun tiers ou outil ne peut y accéder. Il existe également une option pour sauvegarder votre important WhatsApp pour sécuriser le stockage en nuage. De cette façon, vous pouvez toujours récupérer vos données si vous les supprimez accidentellement.

Threema est également l’une des meilleures applications de messagerie cryptée de bout en bout sur le Web. L’application utilise la cryptomonnaie NaCl pour sécuriser vos conversations. L’application fournit une clé d’identification Threema pour permettre aux utilisateurs d’utiliser Threema de manière anonyme. Vous n’avez pas non plus besoin de saisir d’informations personnelles en plus de votre adresse e-mail et de votre numéro de téléphone.

Cela permet aux utilisateurs de se retrouver facilement. Comme les autres meilleures applications de messagerie cryptée, cette application permet aux utilisateurs d’envoyer du texte, de la voix, des photos, des vidéos et d’autres documents cryptés. Vous pouvez également partager des émoticônes, un système de sondage, une messagerie de groupe et un fichier de 20 Mo maximum avec vos contacts.

L’application Wire est une autre application open source qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte cryptés, des conférences téléphoniques, des vidéos et des fichiers. Il aide également les entreprises à remplir leurs fonctions. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser une collaboration sécurisée avec des outils de visioconférence.

Crédit d’image – TechCrunch

L’application utilise ses propres centres de données pour sécuriser les données des utilisateurs. Il utilise également le stockage local des clés de déchiffrement pour stocker les clés sur des serveurs distants et en ligne. L’application est disponible gratuitement sur les systèmes d’exploitation iOS et Android. Plus important encore, le niveau d’abonnement Entreprise est une fonctionnalité étonnante à noter.

Comme WhatsApp, Facebook Messenger est l’une des meilleures applications pour la messagerie cryptée. L’application est disponible en versions desktop et mobile. Il existe également une fonction Conversations secrètes pour garantir que vos données et messages texte sont à l’abri d’une utilisation non autorisée. Facebook Messenger utilise le même protocole de cryptage que Signal.

Crédit d’image – Messenger News

L’application de messagerie sociale permet désormais aux utilisateurs de passer des appels vidéo et audio avec un cryptage de bout en bout. Cependant, l’application est toujours vulnérable pour un certain nombre de raisons. Les serveurs Facebook ont ​​été piratés plusieurs fois dans le passé à des fins plus importantes. L’application est disponible pour les systèmes d’exploitation iOS et Android.

