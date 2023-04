Nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps, problème pour Google Maps !

Le fabricant d’iPhone rivalise depuis longtemps avec ses rivaux de cartographie. De temps en temps, Apple a proposé des fonctionnalités uniques pour attirer plus d’utilisateurs. La récente publication des fonctionnalités d’Apple Maps en dit long sur le projet de l’entreprise de battre Google Maps. Les nouvelles fonctionnalités sont déployées dans six nouveaux pays.

La liste comprend la Hongrie, la Slovénie, l’Autriche, la Pologne, la République tchèque et la Croatie. Cette nouvelle expérience est déjà disponible pour les utilisateurs américains depuis 2018. Depuis, la couverture a été étendue vingt fois.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps ?

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps incluent le guidage sur voie, le guidage en langage naturel, le partage de l’ETA et la recherche autour de vous. Le fabricant d’iPhone a lentement rendu Apple Maps compétitif en ajoutant de nouvelles expériences à intervalles réguliers. Selon la société, toutes ces nouvelles fonctionnalités sont des éléments fondamentaux dans la création de cartes à partir de zéro.

Comme d’autres grands géants de la technologie, Apple teste toujours les fonctionnalités en mode bêta avant de les publier. Plusieurs fuites technologiques et experts d’Apple Maps ont fait allusion il y a quelques semaines à la sortie de nouvelles fonctionnalités dans certains pays. Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Maps incluent également les emplacements des caméras de vitesse et de feu rouge, le routage à arrêts multiples, les avertissements de danger et les points de recharge des véhicules électriques.

Voyons comment ces fonctionnalités aideront les utilisateurs. Le guidage en langage naturel fournira aux utilisateurs des invites vocales. Les invites incluent « Tournez à droite au prochain feu de circulation » et plus encore. La fonction Partager ETA partagera automatiquement votre heure d’arrivée estimée avec vos contacts (uniquement ceux autorisés). De plus, cela informe vos amis et votre famille de votre emplacement et de tout retard.

Pour les trajets en transports en commun, vous disposez de fonctionnalités étonnantes à portée de main, notamment.

Épingler la ligne préférée

Notifications quand il doit descendre.

Trouver des stations à proximité

Cette fonctionnalité est très appréciée des utilisateurs d’iPhone. Même les concurrents d’Apple Maps l’utilisent pour rendre leurs cartes plus utiles.

Comment les cartes changent-elles ?

Ces fonctionnalités promettent une nouvelle expérience pour les utilisateurs de la carte. Par exemple, la fonction Look Around fournira de superbes images 3D basées sur des photos au niveau de la rue. En fin de compte, vous aurez une idée de votre environnement. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en Autriche, mais Apple promet de la publier prochainement.

Le Flyover offrira des vues 3D des points de repère importants. Plus important encore, les utilisateurs pourront faire pivoter, incliner, panoramiquer et zoomer les images 3D. La fonction de cartes intérieures permettra aux utilisateurs de trouver des stores, des toilettes et des restaurants dans les centres commerciaux et les aéroports. Cette fonctionnalité vous aidera également à savoir si un store ou un restaurant est ouvert. Apple prétend renforcer les fonctionnalités de confidentialité d’Apple Maps.

