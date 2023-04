Xiaomi 14 première exposition – fuites de détails sur l’écran

Le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, a lancé la série Xiaomi 13 en décembre. Lors de l’événement de lancement, la société a dévoilé les Xiaomi 13 et 13 Pro. Selon certaines informations, il lancera toujours le Xiaomi 13 Ultra dans les mois à venir. Cependant, il y a maintenant des rapports sur sa prochaine série phare, Xiaomi 14. Selon le célèbre blogueur technologique @iceuniverse, l’écran du Xiaomi 14 sera plus étroit que celui de l’iPhone. De plus, le fournisseur de l’écran sera Huaxing Optoelectronics.

L’écran Xiaomi 14 aura une lunette ultra-mince

Huaxing a actuellement créé un écran avec une bordure super fine, atteignant un design ultra-mince avec une bordure à quatre côtés de 1 mm. La bordure inférieure est coupée d’environ 23% par rapport au téléphone mobile haut de gamme standard du marché (1,45 mm). Avec ce cadre fin, cela indique que la surface d’affichage ainsi que son rapport seront beaucoup plus élevés. Cela donnera aux utilisateurs une meilleure sensation sensorielle.

Il y a des rapports que Huaxing a révisé et amélioré la méthode de routage de circuit initial de la bordure inférieure afin de produire cet écran avec un rapport d’écran de plus de 100 %. Par ailleurs, Huaxing a ajusté la conception de la nouvelle structure de circuit pour la frontière limitée. Les fils peuvent être appliqués à une gamme de formes de téléphones portables et sont déplacés à l’intérieur de la zone d’affichage. Il évite donc structurellement l’espace de câblage de sortance nécessaire au châssis inférieur. Par ailleurs, CSOT a construit un très petit cadre et un CG incurvé en 2,5D pour renforcer l’effet esthétique de l’écran et améliorer l’expérience de l’utilisateur à l’écran.

Bien que la bordure de l’écran Huaxing ne mesure que 1 mm, il convient de noter que la production de masse doit prendre en compte des essais complexes comme les tests de chute. Ainsi, il est probable que la bordure de l’écran soit un peu supérieure à 1 mm. Le Xiaomi 14 fera ses débuts en fin d’année avec cet écran installé. Ce sera le produit phare haut de gamme avec le plus petit cadre de l’industrie.

