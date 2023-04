Plus de rendus du Moto Edge 40 avec un écran OLED 144 Hz apparaissent en ligne

Il y a environ une semaine, Motorola a officiellement dévoilé le téléphone mobile Edge 40 Pro. Maintenant, il existe quelques rendus du modèle moins cher, le Moto Edge 40. À partir des nouveaux rendus, cet appareil sera disponible en quatre couleurs. Les couleurs incluent les couleurs Viva Magenta, Nebula Green, Lunar Blue et Eclipse Black. Rappelons que la couleur Viva Magenta qui est la couleur Pantone de l’année 2023 a été créée avec le Moto Edge 30 Fusion. Alors que d’autres couleurs sont livrées avec un dos en cuir végétalien, la couleur bleue a un dos en acrylique mat. Côté design, cet appareil est livré avec un cadre en aluminium sablé. De plus, les rendus révèlent que cet appareil sera livré avec un écran incurvé ainsi qu’une caméra arrière de 50 MP.

Caractéristiques supposées du Moto Edge 40

Écran OLED FHD + 8 bits de 6,65 pouces (2400 × 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, luminosité jusqu’à 1200 nits

Processeur Octa-Core MediaTek Dimensity 8020

8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go / 256 Go de stockage UFS 3.1

Android 13

Dual SIM

Appareil photo principal 50MP avec ouverture f/1.4, OIS, appareil photo autofocus ultra-large 120° 13MP, option macro, ouverture f/2.2

Caméra frontale 32MP avec ouverture f/2.4

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, 3 microphones

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

Dimensions : 158,43 × 71,99 × 7,58 mm (Arcylique) / 7,49 mm (Cuir) ; Poids : 167g (Arcylique) / 171g (Cuir)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

Batterie 4600mAh, charge rapide TurboPower 68W, charge sans fil 15W, charge inversée 5W

Dans les semaines à venir, le Motorola Edge 40 Pro devrait être disponible sur le marché. Selon les rumeurs, la variante 8 Go + 128 Go coûtera 599 euros (environ 654 $). Alors que le Moto Edge 40 Pro sera certainement disponible en Europe, il n’y a aucune confirmation que cet appareil sera lancé aux États-Unis. En conclusion, il semble que le Motorola Edge 40 Pro soit une superbe option pour quiconque recherche un téléphone Android haut de gamme en 2023. Le Moto Edge 40 ne serait pas être un mauvais choix non plus.

