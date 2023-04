Wakeup Call : L’IA permet aux pirates de voler facilement vos mots de passe

Vous pouvez affirmer sans risque que l’IA est déjà partout. Il alimente en quelque sorte nos gadgets, nous fournit la réponse à certaines questions étranges et aide à la rédaction d’essais, d’articles et d’autres choses. Pourtant, il est également prudent d’affirmer que quelque chose d’aussi vaste que l’IA peut être utilisé pour des actes et des objectifs pervers, et cela pourrait se produire à l’avenir. Il y a déjà eu des recherches sur l’utilisation de l’IA pour le craquage de mots de passe, et les résultats sont alarmants.

L’IA déchiffrera facilement votre mot de passe si vous n’utilisez toujours que des chiffres ou des chiffres

Une société de cybersécurité appelée Home Security Heroes a publié une étude montrant à quel point l’IA est efficace et rapide pour casser les mots de passe. Les chercheurs ont utilisé PassGAN, un outil récent alimenté par l’IA, à titre d’illustration, pour montrer pourquoi la sécurité des mots de passe est importante. L’article montre que les chercheurs ont analysé plus de 15 680 000 mots de passe à l’aide de PassGAN. Les résultats sont très alarmants car la technologie a pu déchiffrer 51 % des mots de passe populaires en une minute seulement. En une heure environ, il a supprimé environ 65 % des mots de passe populaires, tandis que 71 % et 81 % ont été supprimés en un jour et un mois respectivement.

Néanmoins, vous n’avez pas besoin d’abandonner pour l’instant, car la société a publié un tableau décrivant les mots de passe les plus difficiles à deviner ou les plus longs à déchiffrer. Il faudra peut-être 289 ans à l’outil pour trouver votre mot de passe à 12 chiffres s’il contient à la fois des lettres majuscules et minuscules. Lorsque vous combinez des nombres et des symboles, vous obtenez 2 000 ans, et lorsque vous combinez les deux, vous obtenez 30 000 ans. Vous pouvez consulter le tableau suivant :

La société vous conseille de conserver des mots de passe d’au moins 12 caractères, et il est toujours recommandé d’éviter d’utiliser des chiffres simples, car cela le rendra extrêmement facile. Sur le site Web, par exemple, il y a une fonctionnalité où vous pouvez créer un mot de passe aléatoire et il estimera combien de temps cela prendrait. Le rapport indique que lorsqu’il a ajouté un mot de passe d’un numéro à 11 chiffres, il a indiqué « Instantanément », mais il est passé à « 2 000 milliards d’années », pour un mot de passe à 12 chiffres.

Rappelez-vous que l’IA deviendra encore plus puissante et qu’il est possible que d’autres outils comme PassGAN deviennent encore plus puissants à l’avenir. Ainsi, nous vous suggérons de garder vos codes aussi sécurisés que possible.

