Les partenaires commerciaux de Huawei suppriment le logo et la marque Huawei de tous leurs produits

Huawei est une société chinoise basée en Chine. Cependant, l’entreprise a des partenaires commerciaux partout dans le monde, ce qui en fait une entreprise mondiale.

En tant que partenaire commercial de nombreuses entreprises mondiales. La plupart de ces entreprises profitent de leurs relations avec Huawei. Ils utilisent le logo ou la marque de l’entreprise pour promouvoir certains de leurs produits.

En termes d’affaires, cela pourrait être bon pour les partenaires. Mais cela peut aussi affecter Huawei. Cela pourrait affecter sa réputation d’une manière ou d’une autre.

Huawei a demandé à ses partenaires de supprimer le logo Huawei de leurs produits

Pour cette raison, Huawei prend les mesures nécessaires. Il veut s’assurer que tous les partenaires tiers retireront la marque Huawei de leurs produits. Cela inclut des produits tels que les smartphones, les voitures et autres produits électroniques.

Cette action semble être une action nécessaire pour Huawei. Puisque cela sauvera l’entreprise de la fausse publicité. Cela évitera également les abus de la marque Huawei.

Huawei a fait cette annonce après les résultats annuels 2022. Le fondateur et président Ren Zhengfei l’a signé. Il a ensuite exhorté tous les responsables de Huawei à respecter la nouvelle annonce. Il a également demandé aux autres ministères d’aller dans le même sens.

Ren a déclaré que le mot Huawei ou HUAWEI ne peut être utilisé publiquement par aucun véhicule ou conception. Après l’annonce, le partenaire de Huawei, AITO, a fait exactement cela. Il a supprimé tout le logo Huawei et toutes les autres références liées à Huawei pour les promotions automobiles.

Ce n’est pas tout, l’équipe marketing d’AITO n’est plus autorisée à utiliser le nom de Huawei avant leurs noms de voiture. Pendant ce temps, le président tournant de Huawei, Xu Zhijun, a également ajouté sa voix. Il a déclaré : « Certaines personnes, entreprises et partenaires abusent de la marque Huawei. Huawei prendra les mesures appropriées à leur encontre. Cette déclaration est venue en réponse au fait que AITO Wenjie a été remplacé par Huawei Wenjie.

Récemment, un blogueur Weibo a révélé que Huawei avait ordonné à tous les stores Huawei de prendre des mesures. L’instruction était pour eux de supprimer tout le matériel promotionnel sur les smartphones. Ils doivent également supprimer d’autres stores tiers dans la catégorie de sélection Huawei Smart.

Huawei commercialisera toujours les produits de ses partenaires

Certains fabricants de téléphones ont le droit d’utiliser les conceptions de Huawei. Ces fabricants de téléphones ne seront pas non plus exemptés. Ils peuvent toujours avoir le droit d’utiliser les conceptions de Huawei. Mais pas le droit d’utiliser le nom « Huawei » dans l’un de leurs slogans de vente et de promotion.

La sélection Huawei Smart est un élément important de la stratégie de vie intelligente tous scénarios de l’entreprise. La société de technologie chinoise l’a lancé en tant qu’écosystème de maison intelligente.

Huawei ne se contente pas de donner à ses partenaires le droit d’utiliser ses conceptions. Elle commercialise également les produits de ses partenaires. Un exemple notable est la marque Hi Nova. Une marque d’équipement de communication China Post. Ils ont un téléphone appelé Hi Nova 10. Ce smartphone a toutes les spécifications et le design du Huawei Nova 10 Pro.

Huawei commercialise les téléphones Hi Nova sur sa boutique en ligne VMall. C’est parce que les téléphones sont sous licence. Ce qui permet à China Post de se réserver tous les droits du téléphone.

Huawei prend-il la bonne décision avec ses partenaires ?

Huawei fait certainement les bons choix en prenant ces mesures. Cela contribuera grandement à améliorer la sécurité de la marque Huawei. Cela évitera également l’utilisation abusive de la marque Huawei par certains individus.

Personnellement, je pense aussi que cela aidera à protéger les partenaires de Huawei. En regardant les controverses entourant Huawei. Garder le partenariat à l’abri des regards du public aidera à protéger les partenaires.

Huawei a de nombreux partenaires dans le monde. La plupart de ces partenaires peuvent certainement avoir des relations avec des fabricants américains. L’interdiction de Huawei peut également affecter certains de ses partenaires à l’avenir.

Surtout les entreprises qui utilisent le logo ou la marque Huawei dans leurs supports promotionnels. Ces entreprises courent un risque plus élevé de faire face à des situations difficiles similaires à celles de Huawei.

Pour cette raison, la suppression du logo Huawei est un bon moyen pour les deux parties. Protéger la marque Huawei ainsi que ses partenaires.

