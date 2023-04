Google s’apprête à tuer plus de produits – il y a une raison de sourire cependant

L’année prochaine, Google cessera de prendre en charge deux anciens produits de maison intelligente. La caméra de sécurité Dropcam et le système de sécurité domestique Nest Secure cesseront de fonctionner dans un an à partir d’aujourd’hui, le 8 avril 2024, selon les e-mails de Google. Avec des remises sur des options plus avancées, y compris des coupons pour des Nest Cams et des systèmes de sécurité ADT gratuits, la société tente d’atténuer le coup.

Les appareils Dropcam et Nest Secure ne sont toujours gérés que via l’application Nest semi-retraitée; Google Home n’est compatible ni avec l’un ni avec l’autre. Les caméras Dropcam sont disponibles dans une variété de modèles, qui sont tous retirés. Ceux-ci ne seront pas disponibles après avril de l’année prochaine, et les historiques vidéo ne seront pas non plus disponibles via l’application Nest. Si les utilisateurs avec des Dropcams concernées sont des abonnés Nest Aware, Google leur fournira jusqu’à deux caméras Nest Cam Indoor gratuites. Les utilisateurs de Dropcam qui ne sont pas membres payants recevront des coupons de 50 % de réduction.

Il est également temps de dire adieu au système de sécurité domestique Nest Secure. La technologie « ne fonctionnera plus » en avril de l’année prochaine, selon Google. Il ne sera pas utilisé dans l’application Nest ni ne pourra se connecter à Internet. Le système d’auto-configuration de remplacement d’ADT avec « un hub ADT Smart Home, 2 capteurs de porte/fenêtre et un détecteur de mouvement gratuitement » est mis à la disposition par Google des « utilisateurs Nest Secure éligibles ». Le kit ne contiendra aucun matériel Nest, contrairement aux bundles Nest/ADT qui viennent d’être annoncés. Les utilisateurs concernés peuvent également obtenir une surveillance experte des alarmes gratuitement pendant un an. Mais, Google dit que vous pouvez annuler à tout moment. Après cela, il vous en coûtera 20 $ par mois.

Google abandonne plusieurs produits

Les anciens liens Works with Nest sont également en cours de retrait, selon 9to5Google. Ils quitteront même la scène encore plus tôt : le 29 septembre. Toutes les intégrations actuelles de la maison intelligente Works with Nest cesseront de fonctionner. Au lieu de Works with Google Assistant, Google a commencé à supprimer progressivement Works with Nest en 2019. La ligne simple est que si l’une de vos domotique intelligente s’appuie toujours sur les anciennes intégrations Nest, elle cessera de fonctionner en septembre malgré l’interminable et transition complexe. La plupart des interfaces Works with Nest proposent déjà des alternatives Works with Google Home. Ainsi, l’impact de l’arrêt des services Works with Nest est probablement minime.

Devoir mettre à niveau le matériel de la maison intelligente peut être désagréable, mais donner des remplacements gratuits pour l’ancien matériel est convivial. Consultez vos e-mails pour obtenir des conseils sur la façon de remplacer l’un de ces appareils plus anciens si vous les utilisez toujours.

