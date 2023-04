WhatsApp pour Android adoptera un design de type iOS dans une prochaine mise à jour

WhatsApp déploiera un changement majeur dans son interface Android. Le changement vise à rendre la barre de navigation plus accessible en la déplaçant vers le bas de l’écran, similaire à ce qui est déjà disponible sur l’iPhone. Les onglets Chats, Communautés, Statut et Appels seront plus accessibles au pouce. Alors que les icônes de l’appareil photo, de la recherche et des paramètres resteront en haut à droite de l’écran. Le changement a été révélé par WABetaInfo, un site spécialisé qui suit toutes les nouveautés intéressantes des versions bêta.

WhatsApp sur Android adoptera un design de style iOS

La nouvelle mise en page, qui apparaît à travers deux captures d’écran (mode clair et mode sombre), offrira une expérience WhatsApp plus cohérente entre les smartphones Android et les iPhones (iOS). Le site affirme que cette nouvelle interface sera disponible dans une future mise à jour de WhatsApp. Cependant, nous ne savons pas quand, et il n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs non plus. Les utilisateurs devront patienter avant d’en savoir plus sur la date de sortie de la mise à jour.

Il est important de noter que les utilisateurs peuvent se déplacer d’une section à l’autre de l’application en balayant l’écran avec leur pouce vers la gauche ou vers la droite. Cette fonction de navigation restera en place. Même avec la barre déplacée vers le bas de l’écran.

En plus du changement d’interface, WhatsApp prépare également une fonction pour mieux protéger les conversations les plus privées des utilisateurs. Les détails de cette fonction n’ont pas encore été révélés, mais on s’attend à ce qu’elle améliore la sécurité de l’application et garantisse la confidentialité des utilisateurs.

Dans l’ensemble, le nouveau changement d’interface rendra WhatsApp plus convivial et cohérent sur différentes plates-formes. C’est un changement bienvenu pour les utilisateurs d’Android qui attendaient une barre de navigation plus accessible. WhatsApp continue d’améliorer ses fonctionnalités et ses mesures de sécurité pour garantir aux utilisateurs la meilleure expérience possible.

