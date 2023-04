Il y a une croyance qui possède l’information – possède le monde. Personne ne peut le nier. Mais une autre réalité ne cède pas celle ci-dessus : tous les produits numériques nécessitent des puces. Nous pouvons donc combiner ces deux idées pour en former une nouvelle : celui qui crée les puces possède le monde (Netcost-security.fr©). En ce sens, tous les chemins mènent à Taïwan, pas à Rome. Le fait est que TSMC est le fabricant de puces le plus grand et le plus prospère au monde. Mais pour conserver ce titre, il doit rester sur ses gardes. Il doit également apporter de nouveaux processus plus rapidement que ses rivaux limités. On ne peut pas pinailler car le constructeur taïwanais fait un excellent travail. Comme l’indique le dernier rapport, la production en série du procédé à 2 nanomètres commencera en 2025.

TSMC lancera bientôt un processus de 2 nanomètres

En fait, la nouvelle selon laquelle TSMC commencera la production de masse du procédé 2 nanomètres de nouvelle génération dans deux ans est cohérente avec le délai divulgué avant cela. Le vice-président principal de la R&D et de la technologie de TSMC a déclaré il y a quelque temps que le projet était sur la bonne voie. Rien ne devrait s’opposer à l’entrée en phase de test-production en 2024.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la taille des transistors qui composent une puce est une caractéristique essentielle dans ce domaine. Plus ils sont petits, plus ils peuvent être emballés sur une puce, ce qui se traduit par des vitesses de traitement plus rapides et une consommation d’énergie réduite.

Les transistors sont souvent mesurés en nanomètres, où un nanomètre est un milliardième de mètre. Moins il y a de nanomètres, plus les transistors sont petits et plus la technologie des puces est sophistiquée.

Mais à mesure que la technologie des puces progresse et que les transistors deviennent plus petits, la fabrication de dispositifs avec encore moins de transistors devient plus complexe et coûteuse. En effet, le nœud de processus nécessite une plus grande précision et un meilleur contrôle, et la fréquence des défauts augmente à mesure que la taille du transistor diminue. Par conséquent, les fabricants de puces doivent développer et investir dans de nouveaux procédés pour répondre aux attentes du marché.

