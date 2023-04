Chrome 112 : nouveau design et fonctionnalités dévoilés

Google a récemment publié la version 112 de Chrome, qui comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications. L’un des changements les plus importants est la fin de la prise en charge des applications Chrome. Les applications Chrome étaient téléchargeables à partir du Chrome Web Store et pouvaient être exécutées directement dans le navigateur. Google avait annoncé son intention de ne plus les supporter début 2020. Mais avait étendu leur support pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels. Cependant, avec la sortie de Chrome 112, Google a finalement mis fin à la prise en charge des applications Chrome, car elles ne peuvent plus être téléchargées ou installées à partir du Chrome Web Store. Au lieu de cela, Google préfère désormais les Progressive Web Apps (PWA), qui sont plus flexibles et standardisées.

Chrome 112 : une nouvelle ère de navigation avec la fin des applications Chrome et la refonte graphique

Bien que les applications Chrome ne soient plus prises en charge, Google a laissé un indicateur dans son navigateur pour les entreprises qui ont encore besoin d’y accéder. L’activation de ce drapeau étendra leur prise en charge pour les deux prochaines versions du navigateur. Les utilisateurs de ChromeOS bénéficieront d’un sursis jusqu’en janvier 2025 au moins.

Un autre changement significatif dans Chrome 112 est l’introduction d’une nouvelle interface, qui reprend les codes graphiques de Material You. Bien que les changements soient minimes à ce stade, Google a intégré un indicateur qui permet aux utilisateurs d’avoir un premier aperçu des changements à venir. La nouvelle interface arrivera avant la fin de cette année.

Sur iOS, les utilisateurs peuvent désormais utiliser Chrome pour ajouter des sites Web à l’écran d’accueil de leur smartphone. Une fonctionnalité jusqu’alors réservée à Safari, le navigateur web natif d’iOS. De plus, les utilisateurs peuvent désormais prévisualiser les fichiers téléchargés directement dans le navigateur et accéder à un gestionnaire de mots de passe repensé pour une gestion plus facile des mots de passe dans le navigateur.

Chrome dispose également d’un mode de lecture qui permet aux utilisateurs de reformater le contenu des pages Web pour une lecture plus confortable. Avec Chrome 112, Google teste un deuxième mode de lecture qui reformate la page active dans un panneau séparé affiché à droite de la page active. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent activer l’indicateur chrome://flags/#read-anything. Et sélectionnez Mode de lecture dans le menu déroulant affichant la liste de lecture par défaut.

