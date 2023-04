Des voleurs ont percé le mur d’un site marchand adjacent pour voler 500 000 $ d’iPhones à l’Apple Store

WTF ? ! Les iPhones restent une cible privilégiée pour les voleurs. Ce dernier incident montre à quel point les réserves d’Apple peuvent être précieuses, impliquant une opération sophistiquée qui a eu un impact non seulement sur l’Apple Store, mais aussi sur une entreprise voisine.

Le directeur régional Eric Marks ne savait pas quoi penser lorsqu’il a reçu un appel l’informant que des cambrioleurs avaient fait irruption dans le Seattle Coffee Gear au Alderwood Mall à Lynnwood, Washington. La clientèle de la boutique est si spécifique qu’il n’aurait jamais imaginé que quelqu’un essaierait de la cambrioler. Une conversation avec la police a révélé que ce n’était pas le cas – ils sont entrés par effraction pour atteindre l’Apple Store adjacent.

Les nouvelles locales de Seattle ont rapporté cette semaine que des voleurs sont entrés par effraction dans un Apple Store pour voler 436 iPhones d’une valeur de 500 000 $ en forant à travers un mur d’un site marchand adjacent. Les preuves suggèrent un degré important de planification.

Le PDG de Seattle Coffee Gear, Mike Atkinson, a tweeté une photo de la salle de bain saccagée du site marchand avec un petit trou propre dans le mur. De multiples aspects de la situation suggèrent que les voleurs avaient une connaissance approfondie de l’agencement des deux entreprises.

Bonjour les fans de Twitter ! Hier était une journée bizarre… 1. Deux hommes sont entrés par effraction dans l’un de nos points de vente. Pourquoi? Percer un trou dans le mur de notre salle de bain pour accéder à l’Apple Store d’à côté et voler 500 000 $ d’Iphonesð 2. Plus tard dans la nuit, sur le chemin de l’épicerie, ma femme… pic.twitter.com/DcUld6ULEd – Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) 4 avril 2023

Les agresseurs sont entrés par effraction après les heures d’ouverture et ont réussi à percer le trou sans heurter les tuyaux. Des cartes accessibles au public révèlent que le café se trouve juste à côté de l’Apple Store, mais Marks a déclaré qu’il n’avait jamais soupçonné que les sites marchands étaient connectés. Néanmoins, savoir précisément où percer dans la salle de bain pour atteindre le cellier de l’Apple Store aurait demandé de la précision.

La police a des images de surveillance du vol mais ne les a pas encore publiées en attendant une enquête. Marks a déclaré que le café n’avait subi qu’environ 1 500 dollars de dommages, soit environ le coût d’un iPhone 14 Pro de 1 To.

Le géant de Cupertino n’a pas encore commenté l’incident. La société est connue pour être capable de suivre et de désactiver les iPhones volés, rendant tout le vol, aussi élaboré soit-il, inutile.

Le site marchand phare d’Apple à Amsterdam a été victime d’un vol à main armée particulièrement violent en février dernier. Un homme a pris des otages à l’intérieur du site marchand et sa fuite a été déjouée lorsque la police l’a frappé avec une voiture.

Même en dehors des Apple Stores, les gens ont essayé de profiter illégalement de quantités massives d’iPhones. Les contrebandiers se font souvent prendre en train d’essayer de faire passer les appareils et autres matériels en Chine continentale via les ports de Hong Kong et de Macao pour éviter les droits d’importation et exploiter les différences de prix régionales, souvent en les attachant à leur corps sous leurs vêtements.



