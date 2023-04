Dans le monde numérique d’aujourd’hui, nous produisons plus de données que jamais. Selon une étude récente, nous produisons 328,77 millions de téraoctets de données chaque jour. Des photos et vidéos personnelles aux documents professionnels importants, il est essentiel d’avoir un endroit sûr et sécurisé pour tout stocker. C’est là qu’intervient le stockage en nuage. Ils offrent un moyen accessible, sécurisé et pratique de stocker et de partager des fichiers avec les personnes souhaitées sur Internet. Avec autant de services de stockage cloud parmi lesquels choisir, il peut être difficile de choisir celui qui correspond à vos besoins spécifiques. Chez Netcost-security.fr, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs services de stockage en nuage de 2023.

1. MEGA : le meilleur pour la vitesse et la sécurité

MEGA est un service de stockage en nuage qui offre un généreux 20 Go de stockage gratuit, avec des plans premium qui commencent à 200 Go et vont jusqu’à 16 To. Il comprend un cryptage de bout en bout, une authentification à deux facteurs et un cryptage TLS/SSL pour plus de sécurité.

L’interface utilisateur de MEGA est simple et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour télécharger des fichiers. Il comprend également des fonctionnalités telles qu’un lecteur multimédia intégré, le partage de fichiers et la collaboration, ainsi que des applications mobiles pour iOS et Android.

Stockage gratuit : 20 Go

2. Google Drive : Idéal pour intégrer les applications Google

Google Drive est un service de stockage dans le cloud conçu pour les utilisateurs avec une intégration transparente avec les applications Google telles que Docs, Sheets et Slides. Il offre 15 Go de stockage gratuit, avec des plans premium à partir de 100 Go et jusqu’à 30 To. Il comporte également des mesures de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs et la gestion des versions de fichiers.

L’interface utilisateur de Google Drive est simple et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements de fichiers. Il vous permet également de collaborer sur des documents Google en temps réel et offre un accès à d’autres applications Google telles que Gmail et Google Photos.

Stockage gratuit : 15 Go

3. Box : idéal pour la collaboration d’équipe, le partage de fichiers et les intégrations d’applications

La boîte est un service de stockage en nuage conçu pour la collaboration d’équipe, avec un partage de fichiers avancé et des intégrations d’applications. Il offre 10 Go de stockage gratuit, avec des plans premium qui commencent à 100 Go et vont jusqu’à un stockage illimité. Il comporte également des mesures de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs et des contrôles d’accès granulaires.

L’interface utilisateur de Box est moderne et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements de fichiers. Il vous permet également de collaborer sur des fichiers en temps réel et s’intègre aux applications professionnelles populaires telles que Salesforce et Office 365.

Stockage gratuit : 10 Go

4. Icedrive : Idéal pour les photographes

Icedrive est un service de stockage en nuage conçu pour les photographes, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge des images RAW et une interface facile à utiliser. Il offre 10 Go de stockage gratuit, avec des plans premium commençant à 150 Go et allant jusqu’à 5 To. Il propose également un cryptage de bout en bout, une authentification à deux facteurs et un cryptage TLS/SSL.

L’interface utilisateur d’Icedrive est élégante et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour télécharger des photos. Il comprend également des fonctionnalités avancées telles qu’un éditeur d’images intégré, un lecteur multimédia, ainsi que le partage et la collaboration de photos.

Stockage gratuit : 10 Go

5. pCloud : Idéal pour un usage personnel

pCloud est un service de stockage cloud polyvalent qui offre une excellente valeur pour les utilisateurs personnels. Avec pCloud, vous obtenez 10 Go de stockage gratuit, qui peut être étendu jusqu’à 2 To avec le plan premium. Il comporte également des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage côté client, l’authentification à deux facteurs et le cryptage TLS/SSL.

L’interface utilisateur de pCloud est conviviale et facile à naviguer, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour télécharger des fichiers. De plus, il vous permet de sauvegarder vos comptes de médias sociaux, de synchroniser des fichiers sur plusieurs appareils et de partager des fichiers avec vos amis et votre famille.

Stockage gratuit : 10 Go

6. Sync : Idéal pour une utilisation professionnelle, la collaboration en équipe

Sync est un service de stockage en nuage conçu pour les entreprises, offrant un partage de fichiers sécurisé et simple et une collaboration d’équipe. Il dispose de 5 Go de stockage gratuit, avec des plans premium commençant à 1 To et allant jusqu’à 10 To. Il offre également des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le cryptage de bout en bout, l’authentification à deux facteurs et l’effacement à distance.

L’interface utilisateur de Sync est intuitive, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements de fichiers et un flux d’activité pour suivre les modifications de fichiers. Il s’intègre également aux applications professionnelles populaires telles que Slack, Salesforce et Trello, ce qui facilite la collaboration avec votre équipe.

Stockage gratuit : 5 Go

7. iDrive : le meilleur pour la sauvegarde en ligne

iDrive est un service de stockage en nuage conçu spécifiquement pour la sauvegarde en ligne. Il comprend 5 Go de stockage gratuit et des plans premium à partir de 5 To et jusqu’à 12,5 To. Il offre d’excellentes options de sauvegarde, y compris l’historique continu, incrémentiel et de version.

L’interface utilisateur d’iDrive est facile à utiliser, avec un tableau de bord qui affiche l’état de la sauvegarde et l’utilisation du stockage. Il inclut également des fonctionnalités telles que la planification de sauvegarde automatique, la sauvegarde sur des disques externes, le partage de fichiers et la collaboration.

Stockage gratuit : 5 Go

8. Microsoft OneDrive : le meilleur pour l’intégration de Microsoft Office

Microsoft OneDrive est un service de stockage en nuage conçu pour les utilisateurs de Microsoft Office, offrant une intégration transparente avec les applications Office. Il dispose de 5 Go de stockage gratuit, avec des plans premium qui commencent à 100 Go et vont jusqu’à 6 To. Il comprend également des fonctionnalités de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs et la gestion des versions de fichiers

L’interface utilisateur de Microsoft OneDrive est propre et facile à naviguer, avec une structure de dossiers familière aux utilisateurs de Windows. Il vous permet également de collaborer sur des documents Office en temps réel et offre un accès à d’autres applications Microsoft telles que OneNote et Skype.

Stockage gratuit : 5 Go

9. Dropbox : service de stockage en nuage le plus utilisé

Dropbox est le service de stockage en nuage le plus utilisé, avec plus de 500 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde. Il offre 2 Go de stockage gratuit, avec des plans premium à partir de 2 To et jusqu’à un stockage illimité. Il comporte des mesures de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs et le cryptage TLS/SSL.

L’interface utilisateur de Dropbox est simple et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements de fichiers. Il vous permet également de collaborer sur des fichiers en temps réel et s’intègre aux applications professionnelles populaires telles que Slack et Zoom.

Stockage gratuit : 2 Go

10. SpiderOak : le meilleur pour la confidentialité et la sécurité

SpiderOak est un service de stockage en nuage qui est le meilleur pour la confidentialité et la sécurité, avec un cryptage de bout en bout et une confidentialité sans connaissance. Il offre un essai gratuit de 21 jours, avec des plans premium à partir de 150 Go et jusqu’à 5 To. Il comporte également des mesures de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs et la gestion des versions de fichiers.

L’interface utilisateur de SpiderOak est intuitive et facile à utiliser, avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements de fichiers. Il vous permet également de collaborer sur des fichiers en temps réel et propose des applications mobiles pour iOS et Android.

Stockage gratuit : 2 Go

Choisir le bon service de stockage en nuage peut être difficile. Mais avec notre liste des 10 meilleurs services de stockage cloud de 2023, vous pouvez choisir celui qui convient à vos besoins.

