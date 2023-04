ChatGPT maintenant sur votre clavier : Microsoft l’introduit dans SwiftKey

Microsoft a annoncé avoir intégré Bing Chat AI dans son célèbre clavier SwiftKey pour Android. Cette fonctionnalité a été déployée mercredi et est disponible pour les utilisateurs de SwiftKey Beta. L’intégration permet aux utilisateurs d’accéder rapidement au chatbot Bing de Microsoft en appuyant sur un bouton dans n’importe quelle application.

L’intégration de Bing Chat dans SwiftKey comprend deux modes : le mode chat et le mode tonalité. Le mode chat offre un accès au chatbot, tandis que le mode tonalité réécrit tout texte au sein du clavier. Cette nouvelle intégration rend l’application mobile Bing redondante si les utilisateurs souhaitent installer et utiliser SwiftKey partout.

Les utilisateurs doivent télécharger la version bêta de SwiftKey. La version bêta est disponible sur le Google Play Store. La nouvelle intégration Bing Chat est accessible via cette version. Pedram Rezaei, CTO de Microsoft pour le mobile et le commerce, confirmé sur Twitter que la fonctionnalité « se déploie lentement », mais on ne sait pas quand les utilisateurs de SwiftKey iOS pourront l’essayer.

Microsoft a interrompu la prise en charge de SwiftKey sur iOS l’année dernière, mais a rapidement renvoyé l’application sur l’App Store. Rezaei a déclaré que Microsoft « investirait massivement dans le clavier ». Juste au moment où la société se préparait à lancer une version de Bing alimentée par l’IA.

La version iOS de SwiftKey manque de mises à jour régulières. L’accent mis par Microsoft sur l’IA pourrait conduire à l’intégration de Bing sur le clavier de l’iPhone. Cette intégration devrait avoir lieu prochainement. Microsoft pourrait également répondre à la concurrence d’un certain nombre de claviers alimentés par l’IA sur iOS qui incluent l’intégration de ChatGPT.

Microsoft a initialement acquis SwiftKey en 2016 après que le clavier tiers ait gagné en popularité sur Android et iOS. C’est l’un des meilleurs claviers Android, grâce à sa prise en charge du traçage, de la correction automatique et du thème.

Dans l’ensemble, l’intégration de Bing Chat AI à SwiftKey est un développement bienvenu pour les utilisateurs d’Android. Il facilite l’accès au chatbot de Microsoft sans avoir à passer à une application distincte. Cependant, les utilisateurs d’iOS devront attendre que la fonctionnalité soit disponible sur leurs appareils.

