La nouvelle version bêta de Chrome apporte des graphismes 3D avancés sur le Web avec WebGPU

Vue d’ensemble : WebGL a introduit sur le Web des graphismes 3D accélérés par GPU. Désormais, une nouvelle API est explicitement conçue pour faire passer les graphiques Web au niveau supérieur, avec des fonctionnalités avancées directement issues des normes 3D natives disponibles sur les systèmes d’exploitation de bureau les plus populaires.

Google a publié une nouvelle version bêta pour Chrome 113 qui rend WebGPU disponible par défaut dans le navigateur propriétaire de l’entreprise pour la première fois. WebGPU est une nouvelle API écrite en JavaScript qui vise à fournir « des capacités graphiques et de calcul 3D modernes » aux navigateurs Web.

Google affirme que WebGPU offre des « avantages significatifs » dans les tâches de calcul parallèle 3D et lourdes, notamment une charge de travail JavaScript considérablement réduite pour les mêmes graphiques et une amélioration de plus de 3 fois des inférences de modèle d’apprentissage automatique. Par rapport à WebGL, WebGPU offre en effet une programmation GPU plus flexible et un accès aux capacités avancées de la puce graphique, déclare la société.

Contrairement à WebGL, WebGPU n’est pas un port direct d’une API native existante, mais est basé sur des API graphiques préexistantes fournies par Vulkan (multiplateforme), Metal (Mac) et Direct3D 12 (Windows). L’API est conçue avec la plate-forme Web à l’esprit à la fois sur les plates-formes mobiles et de bureau, bien que les appareils mobiles soient toujours limités dans la création d’objets WebGPUDevice nécessitant les API 3D de bureau susmentionnées.

Contrairement à la proposition redoutée de Manifest V3, WebGPU deviendra probablement une véritable norme « universelle » du W3C, résultat d’un effort de collaboration de grandes sociétés Web telles que Mozilla, Intel, Microsoft et Apple. Le projet a nécessité six ans de développement depuis la conception initiale publiée en 2017. Le prise en charge de Mozilla Firefox et d’Apple Safari est toujours en cours, indique Google.

Cette implémentation initiale de WebGPU est disponible dans Chrome 113 pour les appareils ChromeOS avec prise en charge de Vulkan, les systèmes Windows compatibles Direct3D 12 et macOS. Linux, Android et le prise en charge étendue d’autres plates-formes viendront plus tard, nous dit-on.

La première version de WebGPU servira de bloc de construction pour les futures mises à jour et améliorations, et les développeurs sont encouragés à soumettre des demandes de fonctionnalités supplémentaires à implémenter. Les ingénieurs de Chromium prévoient déjà de fournir un « accès plus approfondi » aux cœurs de shader, avec encore plus d’optimisations d’apprentissage automatique et « d’ergonomie supplémentaire » dans le soi-disant WebGPU Shading Language (WGSL).

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :