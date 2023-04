EA et la FIFA dévoilent leurs plans futurs alors qu’ils se séparent

Quelque chose à attendre avec impatience : près d’un an après avoir officialisé sa séparation de la FIFA, EA a révélé la marque de son titre révisé – EA Sports FC – avec plus de détails à venir. La FIFA vient également de lancer son premier jeu de football sans EA, qui offre une expérience très différente de la longue série de simulations.

Le logo se compose du logo bien connu d’EA Sports à côté des initiales FC (Football Club) stylisées dans un triangle. La société affirme que le triangle est inspiré des tactiques de football sur le thème du triangle et de la forme de l’icône du joueur dans ses jeux vidéo.

Alors qu’EA a promis de fournir plus d’informations sur son prochain match de football en juillet, il a déjà commencé à faire de la publicité pour le jeu afin de familiariser les clients avec sa nouvelle image de marque. La société commencera bientôt à promouvoir la nouvelle marque lors de matchs de football dans le monde entier sur des dalles publicitaires et des équipements.

Pendant ce temps, la FIFA et le développeur Altered State Machine ont récemment lancé AI League, leur jeu d’entraîneur de football occasionnel, sur le Google Play Store avec une version iOS en route. Le titre permet aux joueurs d’entraîner des matchs 4 contre 4 entre des personnages de dessins animés personnalisables alimentés par l’IA. Curieusement, le titre a pour thème la Coupe du monde du Qatar de l’année dernière au lieu de la Coupe du monde féminine de 2023, qui débutera en Australie et en Nouvelle-Zélande dans quelques mois.

AI League est l’une des rares nouvelles expériences annoncées précédemment par la FIFA. Le groupe décrit les autres comme sociaux, décontractés et orientés Web3. One, Uplandme, prévoit de laisser les utilisateurs posséder des propriétés de métaverse basées sur la blockchain.

Le conflit entre EA et la FIFA est apparu pour la première fois en 2021. La FIFA aurait voulu qu’EA lui verse 1 milliard de dollars tous les quatre ans pour autoriser le nom de l’organisation de football et l’événement de la Coupe du monde, et EA a refusé. Par ailleurs, EA a affirmé que la FIFA avait imposé des restrictions créatives sur les jeux de simulation. Depuis la scission, EA a laissé entendre que sans que la FIFA ne la retienne, elle peut introduire des modes de jeu supplémentaires au-delà du 11 contre 11, démarrer davantage de partenariats de marque comme son accord Nike confirmé et organiser des événements en direct comme des flux de matchs réels.

Malgré la perte de la FIFA et de la Coupe du monde, l’EA Sports FC proposera diverses autres ligues du monde entier, notamment la Premier League, l’UEFA Champions League, l’UEFA Women’s Champions League, la Liga Santander, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A, la CONMEBOL Libertadores, Barclays Women’s Super League, NWSL et bien d’autres.

La FIFA a indiqué qu’elle prévoyait de trouver un autre partenaire pour les jeux de simulation, mais on ne sait pas quel développeur pourrait créer des titres FIFA complets au lieu d’EA. Le seul concurrent d’EA dans ce domaine, Konami, se remet toujours du lancement désastreux d’eFootball.

