Apple rivalise avec Google Pixel 7A avec un iPhone SE 4 abordable

Il est indéniable que le Google Pixel 7A se vendra comme des petits pains après son lancement. Après tout, il a tout ce que vous recherchez dans un produit phare sans le prix exorbitant. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les autres fabricants de smartphones, en particulier Apple. Mais avec l’iPhone SE 4, Apple pourrait certainement voler la vedette à Google.

Autrement dit, des rumeurs et des fuites récentes suggèrent qu’Apple mettra l’appareil en concurrence avec le Google Pixel 7A. Mais l’éléphant de la pièce est, le téléphone aura-t-il vraiment ce qu’il faut pour battre le prochain vaisseau amiral budgétaire de Google ?

Tout ce que nous savons sur l’iPhone SE 4

Ainsi, les rumeurs et les fuites concernant l’Apple iPhone SE 4 ont été un peu cahoteuses. Ils ont commencé par promettre d’excellents composants internes pour le prix, puis, de nulle part, nous avons entendu dire qu’Apple avait abandonné le téléphone. Plus tard, les fuites ont déclaré qu’Apple avait ressuscité le téléphone, et maintenant nous apprenons que l’appareil rivalisera avec Google Pixel 7A.

Cependant, certaines des rumeurs récentes provenaient de sources fiables. Et en ce qui concerne les antécédents de ces pronostiqueurs, ces fuites spécifiques pourraient en effet s’avérer vraies lors de la version finale de l’iPhone SE 4.

Conception

Si vous vous en souvenez, l’iPhone SE 3 est venu avec un design assez identique à son prédécesseur. Et le cas est le même avec SE 2 et le SE d’origine. Alors, il va sans dire qu’Apple va relooker le design avec l’iPhone SE 4. Comment ça ? Eh bien, si Apple conservait le même ancien design, le téléphone aurait l’air d’avoir 10 ans ! Et personne n’aimerait un appareil qui semble provenir d’une machine à voyager dans le temps.

Heureusement, les rumeurs les plus récentes sur l’appareil disent également la même chose. Selon eux, le téléphone présentera le même design que l’iPhone XR. Et la bonne nouvelle est que l’iPhone XR n’est pas si différent de l’iPhone 14 actuel. Mais oui, les nouveaux modèles ont des bords plus plats et des encoches plus petites.

Néanmoins, des rumeurs suggèrent également que le téléphone sera doté d’un indice IP67 au lieu d’un IP68 que les iPhones actuels utilisent habituellement. Cela indique donc que l’iPhone SE 4 pourrait être une copie directe de l’iPhone XR. Cependant, Ming-Chi Kuo a revendiqué le téléphone comporterait un design iPhone 14. Quoi qu’il en soit, le téléphone aura l’air moderne.

Écran iPhone SE 4

Un rapport récent indique que l’iPhone SE 4 sera livré avec des écrans OLED de 6,1 pouces. Et même si le design pourrait être une copie de l’iPhone XR, Apple opte pour un écran différent. Le rapport mis en évidence suggère qu’Apple s’appuiera sur des écrans OLED du fabricant chinois BOE.

Apple aurait peut-être initialement prévu ces écrans pour l’iPhone 15, car BOE aurait raté la livraison initiale. Et cela a finalement amené LG et Samsung à réclamer la plupart des commandes de la série iPhone 15. Cependant, ne soyez pas trop excité car Apple pourrait ne pas utiliser exactement les mêmes panneaux.

Au lieu de cela, pour maintenir le coût bas, Apple utilisera l’inventaire OLED qui a été initialement mis en place pour l’iPhone 14 de 2022 ou l’iPhone 13 de 2021. Et BOE, le rapport suggère également que BOE a accéléré la production de cet OLED à faible coût pour compenser pour les mésaventures initiales.

Cela dit, quel que soit le cas, l’appareil devrait être livré avec un panneau OLED, ce qui indique qu’il peut certainement rivaliser avec le Pixel 7A. Cependant, le Pixel économique aura toujours un taux de rafraîchissement avancé. Si le précédent constat est valide, l’écran de l’iPhone SE 4 sera bloqué à 60Hz. En effet, les écrans des iPhone 13 et 14 standard n’ont pas de ProMotion.

Caractéristiques de l’iPhone SE 4

Alors, qu’y aura-t-il sous le capot du prochain appareil iPhone SE ? Eh bien, les choses ne sont pas encore si claires. Cependant, il est possible qu’Apple utilise la puce A16 pour l’appareil abordable. Et selon les dernières rumeurs, ce sera la même puce qui équipera l’iPhone 15 standard, tandis que les modèles d’iPhone 15 Pro arboreront une puce A17.

Cela dit, une information d’un pronostiqueur fiable a suggéré que l’iPhone SE 4 serait livré avec un modem 5G interne. Si cela est vrai, ce serait le premier iPhone qui s’appuiera sur un modem 5G interne au lieu de quelque chose fourni par Qualcomm.

En ce qui concerne le stockage, le modèle de base peut être livré avec 128 Go de stockage. Il n’y a cependant aucune information concernant les spécifications de la RAM. Mais, oui, le téléphone peut coupler le SoC A16 avec 6 Go de RAM.

Appareils photo

Avec le recul, l’iPhone SE 3 (2022) était livré avec un seul module de caméra à l’arrière. Le cas était le même pour les itérations précédentes. Donc, si Apple veut s’attaquer au Google Pixel 7A, il doit emballer l’iPhone SE 4 avec au moins deux caméras à l’arrière.

Après tout, un objectif ultra grand angle pour un appareil phare est un must. Mais il n’y a pas d’informations solides concernant les spécifications des modules de caméra. Peut-être que le téléphone pourrait comporter les mêmes capteurs que ceux de l’iPhone 14. Dans ce cas, le capteur principal serait de 12MP avec une ouverture f/1.5, tandis que l’ultra-large serait de 12MP avec une ouverture f/2.4.

