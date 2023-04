Counter Strike 2 bénéficiera de cette incroyable nouvelle fonctionnalité !

La technologie Reflex de Nvidia arrive sur Counter Strike 2. C’est la suite du populaire jeu multijoueur Counter Strike : Global Offensive. Les fans attendaient cet ajout avec impatience. Reflex réduit la latence dans les jeux. De plus, il réduit le délai entre le clic de la souris et la visualisation de l’action à l’écran. Cela rend le gameplay plus réactif. Cette fonctionnalité est particulièrement importante dans les jeux compétitifs comme Counter Strike. Où les réactions en une fraction de seconde peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite.

Valve, le développeur du jeu, a travaillé avec Nvidia pour intégrer Reflex dans Counter Strike 2. Selon Nvidia, la technologie peut réduire la latence du système jusqu’à 35 %, ce qui permet aux joueurs de réagir rapidement aux événements en jeu. La fonctionnalité sera disponible sur la série GeForce GTX 900 et les cartes graphiques plus récentes. Avec les améliorations les plus significatives attendues sur les anciens GPU.

Pour démontrer les avantages de Reflex, Nvidia a fourni une slide montrant les améliorations de latence auxquelles les joueurs peuvent s’attendre. Ainsi, une machine avec un processeur Intel Core i9 12900K et fonctionnant à 1440p a une baisse de latence. Avec Reflex activé, la latence sur une carte graphique GTX 1060 passe de 26 ms à 17 ms. Sur un RTX 3060, la latence passe de 16 ms à 11 ms. Et sur le RTX 4070 non annoncé, la latence tombe à seulement 8 ms.

Ainsi, depuis des années, les fans de Counter Strike: Global Offensive attendent avec impatience l’arrivée du support Nvidia Reflex. Jusqu’à présent, ils devaient s’appuyer sur des fonctionnalités au niveau du pilote pour réduire la latence, ce qui n’était pas toujours efficace. L’ajout de Reflex à Counter Strike 2 indique que neuf des dix meilleurs tireurs compétitifs prennent désormais en charge la technologie. Avec seulement PUBG manquant de support. Des jeux comme Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Valorant prennent tous en charge Nvidia Reflex.

Nvidia Reflex dans Counter Strike 2 est une excellente nouvelle pour les joueurs qui veulent un gameplay réactif. Sa capacité à réduire la latence donne aux joueurs un avantage concurrentiel. Cela pourrait rendre le jeu encore plus amusant à jouer.

