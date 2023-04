Sony brevète une manette déformable qui devient plus chaude et plus froide lorsque vous la tenez

WTF ? ! Alors que les contrôleurs de jeu sont devenus plus avancés au fil des décennies, leur forme et leurs fonctionnalités de base ont peu changé. Mais un brevet Sony décrit quelque chose qui est loin d’être conventionnel : un contrôleur qui peut changer de forme et de température en fonction du jeu auquel vous jouez.

Le brevet, repéré pour la première fois par le site Web de jeux Exputer, mentionne un contrôleur qui comprend un capteur utilisant un « élément élastique » élastiquement déformable. Cela peut détecter lorsque les joueurs déforment la manette en la touchant, en appuyant, en la tordant, en la pinçant, en la pressant ou en la frottant. Les poignées changent de forme ou de dureté à l’aide d’un fluide magnétique mélangé au matériau de l’élément élastique.

« La forme ou la dureté des parties des éléments élastiques (poignées) change en réponse à un processus effectué par l’appareil de traitement de l’information tel qu’un jeu, qui permet, par exemple, de présenter le matériau d’un objet virtuel dans un l’espace de jeu à l’utilisateur comme une sensation haptique, présenter la température de l’objet virtuel comme une sensation de chaud/froid, ou similaire », déclare le brevet.

L’idée d’une pompe à chaleur thermoélectrique dans un contrôleur semble intéressante. Imaginez que vos mains deviennent plus froides lorsque vous marchez dans la neige dans God of War, ou qu’elles se réchauffent lorsque votre personnage subit des dégâts de feu dans une partie. Le brevet suggère également que la température pourrait changer encore plus à mesure qu’un utilisateur serre et déforme le contrôleur.

Ailleurs, le brevet décrit une manière dont des parties ou des sections d’un contrôleur pourraient être arrachées et recollées. Cela nécessiterait vraisemblablement un jeu spécialement conçu pour tirer parti d’une fonctionnalité aussi inhabituelle.

Les images du brevet de Sony montrent que la forme et la disposition de base du contrôleur restent les mêmes ; c’est juste que celui-ci peut se plier, se tordre, changer de forme, chauffer, refroidir et être séparé/rattaché. Cela le rendrait probablement plus attrayant pour les joueurs qui n’adoptent pas toujours les refontes majeures ; le Steam Controller, par exemple, n’a jamais connu le succès escompté par Valve.

La mise en garde ici, bien sûr, est qu’il ne s’agit que d’un brevet. Les entreprises déposent tout le temps des conceptions étranges et inhabituelles comme celle-ci, et la plupart ne finissent jamais par devenir de véritables produits – elles le font souvent juste pour empêcher leurs rivaux de créer quelque chose de similaire. De plus, il est probable que si jamais cette manette arrivait sur le marché, son prix ferait ressembler la PlayStation DualSense Edge à une bonne affaire.

